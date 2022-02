Als Anwalt von Donald Trump hat sich Rudy Giuliani schon oft lächerlich gemacht. Auch mit der Teilnahme an der Rateshow "The Masked Singer" hat er sich nun keinen Gefallen getan. Wieder einmal wird er zur Zielscheibe von US-Moderatoren.

Wie oft sich Rudy Giuliani in seiner Zeit als Anwalt von Ex-US-Präsident Donald Trump lächerlich gemacht hat, lässt sich heute kaum noch zählen. Da wären zum Beispiel seine beleglosen Behauptungen, die Präsidentschaftswahl im Jahr 2020 sei von den US-Demokraten gestohlen worden. Oder sein lautes Pupsen bei einer Gerichtsanhörung.

Oder sein Malheur mit einem Haarfärbemittel, das dem Anwalt während einer Pressekonferenz in braunen Streifen das Gesicht herunterlief. Oder sein unmöglicher Auftritt in dem "Borat 2"-Film, in dem er eine Hand tief in seine geöffnete Hose steckt, während er auf einem Hotelbett liegt und mit einem vermeintlich 15 Jahre alten Mädchen redet. Oder als er nach Trumps Wahlniederlage eine "große Pressekonferenz" vor dem Luxushotel Four Seasons in Philadelphia abhalten wollte und wegen einer Panne auf einem Parkplatz am Stadtrand zwischen einem kleinen Gartencenter namens Four Seasons und einem Sexshop auftreten musste.

Die Liste ließe sich beliebig fortführen. Mit seinem kurzen Auftritt in der US-Show "The Masked Singer", bei dem die beiden Juroren Ken Jeong und Robin Thicke seinetwegen von der Bühne gestürmt sein sollen, hatte der 77-Jährige aufgrund seines umstrittenen Charakters am Donnerstag für Empörung gesorgt. Auch die mutmaßliche Indiskretion eines Mitarbeiters oder einer Mitarbeiterin wurde öffentlich kritisiert, schließlich basiert der Erfolg der Rateshow darauf, dass bis zur Auflösung nicht nach außen dringt, welcher singende Promi sich unter den skurrilen Kostümen versteckt.

"Niemand will sehen, wie er seinen 'Kopf' rauszieht"

Doch einige US-Moderatoren ließen es sich nicht nehmen, sich über den Anwalt, der mittlerweile mit einem Berufsverbot belegt wurde, lustig zu machen. "Late Show"-Moderator Stephen Colbert etwa scherzte, dass unklar sei, ob Jeong und Thicke tatsächlich aus Protest gegangen seien oder ob sie vielleicht einfach vor Angst geflohen seien, als Giuliani sich die Maske vom Kopf zog. "Ich meine, einer der erschreckendsten Sätze in der englischen Sprache ist 'Überraschung, es ist Rudy Giuliani!'", sagte er unter zahlreichen Lachern. In Anlehnung an Giulianis fragwürdige Szene im "Borat 2"-Film fügte Colbert hinzu: "Fragen Sie einfach die Crew von 'Borat'. Niemand will sehen, wie er seinen 'Kopf' rauszieht."

Auch Late-Night-Host Jimmy Kimmel setzte ein paar Sprüche über den gescheiterten Auftritt ab. "Nur Rudy Giuliani würde versuchen, die Regierung zu stürzen, vor Gericht lautstarke Blähungen haben, bei einer Pressekonferenz Haarfarbe ausschwitzen, eine weitere neben einem Dildo-Shop veranstalten und dann versuchen, sein Image zu rehabilitieren, indem er als Ananas verkleidet 'Shake Your Groove Thing' singt." Im Anschluss zeigte Kimmel eine Reihe von Fake-Enthüllungen bei "The Masked Singer" der vergangen Staffeln - darunter weitere umstrittene Persönlichkeiten wie O.J. Simpson, Kim Jong-Un und Harvey Weinstein.

Dass jemand grünes Licht für Giulianis Teilnahme an der Show gegeben haben muss, konnten sich weder Colbert noch Kimmel erklären. Während Letzterer verlangte, diese Person solle nun ebenfalls enthüllt und dann "für immer aus dem Fernsehen entfernt" werden, wollte Colbert jedoch noch niemanden beim US-Sender Fox zu Unrecht beschuldigen. "Denken Sie daran, dass es möglicherweise nicht die Schuld der Produzenten ist", scherzte er. "Es ist möglich, dass Rudy einfach auf das Fox-Gelände gewandert und in einem Kostüm ohnmächtig geworden ist." Beim Aufwachen habe er einfach losgesungen.

Über die besagte Folge, die noch nicht ausgestrahlt wurde, ist nicht allzu viel bekannt. Weder der Sender Fox noch die Juroren der Show haben sich öffentlich zu dem Vorfall geäußert. Auch welches Kostüm Giuliani wirklich trug und welches Lied er sang, ist bislang unklar.