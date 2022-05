In den 80er und 90er Jahren wirkt Mike Hagerty in zahlreichen Sitcoms mit. Bekanntheit erlangt er durch seine Nebenrolle in der Erfolgsserie "Friends". Nun ist der Schauspieler mit 67 Jahren gestorben.

Der US-Schauspieler Mike Hagerty ist verstorben. Das hat seine Kollegin Bridget Everett bei Instagram mitgeteilt. Hagerty verkörperte in der Serie "Somebody Somewhere" den Vater der Schauspielerin. Hagerty wurde 67 Jahre alt.

"Ich habe Mike in dem Moment geliebt, in dem ich ihn getroffen habe", schreibt Everett zu mehreren gemeinsamen Bildern. "Er war so besonders." Der Verstorbene sei warm und witzig gewesen. "Wir sind am Boden zerstört, dass er von uns gegangen ist", erklärt sie weiter. Alle Darsteller und die gesamte Crew der Serie hätten Hagerty verehrt. In Gedanken seien alle bei der Ehefrau und Familie des Schauspielers.

Auch der US-Sender HBO äußerte sich zum Tod des Schauspielers. "Es war eine Freude, mit Mike zu arbeiten, und er brachte allen, die ihn kannten, Wärme und Freundlichkeit. Wir sprechen seiner Familie und seinen Freunden unser tiefstes Beileid aus."

Hagerty war besonders bekannt für zahlreiche kleinere Rollen in Sitcoms. Er verkörperte den Hausmeister Mr. Treeger in "Friends", war aber etwa auch in "Seinfeld", "Cheers" oder "Brooklyn Nine-Nine" zu sehen. Zudem trat der Schauspieler seit den 1980er Jahren in etlichen Filmen auf - darunter in Klassikern wie "Overboard - Ein Goldfisch fällt ins Wasser", "Wayne's World" und "Inspektor Gadget". Sein Schnauzbart und sein starker Chicagoer Akzent waren seine Markenzeichen.

Erst im vergangenen Oktober starb "Friends"-Serienkollege Michel Tyler im Alter von 59 Jahren an Prostatakrebs. Tyler spielte in der Erfolgsserie den Kellner Gunther. Tyler hatte seine Krebserkrankung letzten Sommer öffentlich gemacht. Bereits im September 2018 sei bei ihm Prostata-Krebs diagnostiziert worden, der auch auf seine Knochen übergegangen sei, sagte er damals dem US-Sender NBC.