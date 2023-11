Zwanzig Jahre lang spielt Tyler Christopher in der beliebten US-Krankenhausserie "General Hospital" die Rolle des Nicolas Cassidine. Jetzt ist der Schauspieler und Ex-Mann von "Desperate Housewives"-Star Eva Longoria im Alter von nur 50 Jahren überraschend verstorben.

US-Schauspieler Tyler Christopher ist tot. Der frühere "General Hospital"-Darsteller wurde am 31. Oktober leblos in seiner Wohnung in San Diego aufgefunden und starb offenbar an einem Herzinfarkt. Das teilt sein ehemaliger Kollege und Freund Maurice Benard via Instagram mit.

Außerdem heißt es in dem Text zu zwei Fotos von Christopher: "Tyler war ein wirklich talentierter Mensch, der in jeder Szene, in der er auftrat, die Leinwand zum Leuchten brachte und es genoss, seinen treuen Fans durch seine Schauspielerei Freude zu bereiten. Tyler war eine gute Seele und ein wunderbarer Freund für alle, die ihn kannten. Tyler war ein Verfechter einer besseren psychischen Gesundheit und der Behandlung von Drogenkonsum, der offen über seine Probleme mit bipolaren Depressionen und Alkohol sprach. Wir sind zutiefst erschüttert über den Verlust unseres lieben Freundes und beten für seine Kinder und seinen Vater."

Ausgezeichnet mit sechs Emmys

Bekannt wurde Tyler Christopher dank seiner Rolle als Nicolas Cassidine in der US-Serie "General Hospital", die er von 1996 bis 2016 spielte. 2017 wechselte er zur US-Soap "Zeit der Sehnsucht", wo er bis 2019 zu sehen war. Insgesamt wurde Tyler Christopher im Laufe seiner Karriere mit sechs Emmys ausgezeichnet.

Von 2002 bis 2004 war er außerdem mit "Desperate Housewives"-Star Eva Longoria verheiratet. Nach der Scheidung verlobte er sich noch zweimal mit Kolleginnen aus dem "General Hospital"-Cast, bis er 2008 US-Sportreporterin Brienne Pedigo heiratete. Das Paar bekam zwei Kinder und ließ sich 2021 scheiden.

Im Mai dieses Jahres wurde Tyler Christopher wegen Trunkenheit in der Öffentlichkeit auf dem Hollywood Burbank Airport verhaftet, wenig später aber auf Kaution wieder freigelassen. Ähnliches geschah bereits 2019, nachdem er auf dem Rücksitz eines Ubers eingeschlafen war.