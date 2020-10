Star aus "Two And A Half Men"

Conchata Ferrell glänzte in Off-Broadway-Produktionen, später kamen Nebenrollen in großen Hollywood-Filmen dazu. Weltweite Bekanntheit erlangte sie im Alter von 60 Jahren an der Seite von Charlie Sheen. Jetzt ist die Schauspielerin gestorben.

Schauspielerin Conchata Ferrell, die in der international erfolgreichen Sitcom "Two And A Half Men" die Haushälterin Berta spielte, ist tot. Sie sei in einem Krankenhaus in Los Angeles gestorben, berichtete die "New York Times" unter Berufung auf ihre Tochter Samantha Anderson. Nach einem Herzinfarkt im Mai befand sich die Schauspielerin in einem Pflegeheim. Sie wurde 77 Jahre alt.

"Two and a Half Men"-Star Charlie Sheen sprach auf Twitter von einem schockierenden und schmerzhaften Verlust. Ferrell sei ein "absoluter Schatz", ein vollendeter Profi und eine wahre Freundin gewesen. Co-Star Jon Cryer beschrieb Ferrell als "wunderbaren Menschen". "Bertas ruppiges Äußeres war eine Erfindung der Drehbuchautoren", schrieb Cryer auf Twitter. Ihre Wärme und ihre Verletzbarkeit seien ihre wahre Stärke gewesen.

In der Sitcom-Serie spielte Sheen den Playboy Charlie, der mit seinem spießigen Bruder Alan (Cryer) und dessen kleinen Sohn in Malibu lebt. In der zweieinhalb Männer-WG sorgt die mürrische, aber auch fürsorgliche Haushälterin Berta für Ordnung.

Die Emmy-nominierte Nebendarstellerin spielte von 2003 bis 2015 in mehr als 200 Episoden mit. Ferrell stand auch häufig auf der Bühne und vor Filmkameras. Eine Hauptrolle hatte sie in dem Western "Heartland" (1979), an der Seite von Julia Roberts war sie in "Pizza Pizza - Ein Stück vom Himmel" und "Erin Brockovich" zu sehen. Weitere TV-Auftritte hatte sie unter anderem in "L.A. Law", "Mord ist ihr Hobby, "Walker, Texas Ranger" und "The Ranch".