Joy Lee Juana Biola-Müller und Patrick Müller lernen sich am Set der RTL-Daily-Soap "Unter uns" kennen und lieben. Das ist jetzt zwölf Jahre her, inzwischen hat das Paar zwei Kinder. Das letzte davon kam erst vergangenes Jahr auf die Welt, nun ist Baby Nummer drei unterwegs.

Erst vor wenigen Tagen feierten Joy Lee Juana Abiola-Müller und Patrick Müller den ersten Geburtstag ihres Sohnes Lovis, der am 23. September 2019 zur Welt kam. Nun gibt das Schauspieler-Ehepaar bekannt, bereits das nächste Baby zu erwarten. Der neue Nachwuchs kam auch für die zwei erstaunlich schnell, sagte Joy Abiola-Müller der "Bild"-Zeitung: "Es ist schon ein Wunschkind, aber kam jetzt überraschend zügig. Manchmal möchte das Schicksal das aber auch einfach so."

Bei Instagram luden die zwei ein Foto hoch, um die freudige Botschaft auch ihren Fans zukommen zu lassen. Auf dem Bild sieht man sie in verkehrten Rollen. Patrick Müller steht dort in Unterhose, Socken und aufgeknöpftem Hemd, während er den Bauch herausstreckt. Vor ihm kniet seine Frau, blickt freudig zu ihm auf und umfasst Hüfte und "Babykugel". Dazu schreiben sie: "Wir wollten es uns nicht nehmen lassen, euch auf unsere Art von der frohen Kunde zu berichten! Also: Wir freuen uns sehr auf Nr 3!" Es gratulieren darunter auch Schauspiel-Kollegen wie Kai Noll und Astrid Liberti. Die "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Darstellerin schreibt: "Mir war vollkommen klar, dass es nicht bei zwei Kindern bleiben wird … Herzlichen Glückwunsch!"

"Man wächst da rein"

Das Paar freue sich auch sehr, weiterhin als Familie zu wachsen, erklärte Abiola-Müller außerdem im Interview mit der "Bild"-Zeitung. "Das Familienleben ist unser Ding. Manchmal ist es anstrengend, aber es wird nie langweilig. Am Anfang wussten wir auch nicht genau, ob wir das alles können. Aber man wächst da rein und findet für alles seine eigenen Lösungen."

2008 lernten sich Abiola-Müller und Müller bei den Dreharbeiten zu "Unter uns" kennen. Dort spielten die Schauspieler ebenfalls ein Ehepaar. 2015 pausierte die heute 29-jährige Joy Abiola-Müller, als sie die gemeinsame Tochter Loki zur Welt brachte, ehe sie 2016 ganz aus der Serie ausstieg. Der 32 Jahre alte Patrick Müller ist seit 2006 und auch heute noch als Tobias Lassner in der Soap zu sehen.