In Los Angeles werden nach einem Jahr Pandemie-Pause die iHeartRadio Music Awards verliehen. Durch den Abend führt Usher, doch ist das für ihn nicht der einzige Grund zur Freude. Auf dem roten Teppich wird klar, dass er und seine Freundin, Jenn Giocoechea, erneut Eltern werden. Für ihn ist es das vierte Kind.

R&B-Sänger und Schauspieler Usher und seine Freundin freuen sich auf das zweite gemeinsame Kind. Dass sie schwanger ist, zeigte Jenn Goicoechea auf dem roten Teppich der iHeartRadio Music Awards. In ihrem engen schwarzen Abendkleid war der wachsende Babybauch nicht zu übersehen.

Usher und Jenn Goicoechea, die Vizepräsidentin von Epic Records, waren erstmals im Oktober 2019 zusammen auf einem Konzert gesehen worden. Inzwischen sind sie Eltern der acht Monate alten Tochter Sovereign. Der Sänger hat bereits zwei Kinder aus seiner Ehe mit Tameka Foster - seinen Sohn Naviyd (geb. 2008) und dessen älteren Bruder Usher Raymond V (geb. 2007). Foster und Usher waren zwischen 2007 und 2009 verheiratet.

Die iHeartRadio Music Awards werden in den USA übrigens seit 2014 verliehen und fanden nach einem Jahr Pandemie-Pause gestern im Dolby Theatre in Los Angeles statt. Usher moderierte das Event nicht nur, sondern trat dort auch auf. Gewinner des Abends war The Weeknd, der gleich acht Preise mit nach Hause nehmen konnte, unter anderem für den besten Song des Jahres und als bester männlicher Künstler. Den "iHeart Icon Award" erhielt Elton John. Neben Usher und The Weeknd, der mit Ariana Grande performte, traten unter anderem auch noch Demi Lovato und H.E.R. auf.