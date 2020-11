Ute Ohoven hat sich auf Instagram erstmals zum Tod ihres Mannes Mario geäußert. Der Mittelstandspräsident ist am Wochenende bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen.

Ute Ohoven hat sich nach dem Unfalltod ihres Ehemannes Mario Ohoven in einem Instagram-Post zu Wort gemeldet. "Ich danke Ihnen allen für Ihre große Anteilnahme. Mein Schmerz und meine Trauer, welche ich mit meinen Kindern teile, sind unendlich", schrieb die 74-Jährige. Ohoven ist als Sonderbotschafterin der Unesco und Gründerin der You-Stiftung, die sich für Bildung für Kinder in Not einsetzt, bekannt. Als Society-Lady war und ist sie gern gesehener Gast auf roten Teppichen und Charity-Veranstaltungen.

Ihr Mann, Mittelstandspräsident Mario Ohoven, war bei einem Verkehrsunfall am vergangenen Wochenende überraschend ums Leben gekommen. Demnach verlor er auf der A44 nahe Düsseldorf die Kontrolle über seinen Wagen, der dann mit der Mittelleitplanke kollidierte.

Neben seiner Ehefrau hinterlässt Ohoven Tochter Chiara und Sohn Michael Ohoven. Letzterer hatte sich kürzlich ebenfalls mit emotionalen Worten auf Instagram von seinem Vater verabschiedet. "Mein Dad, den ich für immer liebe, mein Freund, für den ich immer da bin, mein Vorbild, auf das ich immer stolz bin. Ich will es noch nicht glauben und ich werde dich für immer lieben", schrieb er zu einem Bild des verstorbenen 74-Jährigen.

Der in Neuss geborene Ohoven entstammte einer traditionsreichen Unternehmerfamilie und war seit rund 30 Jahren im Bereich Vermögensanlagen tätig. Dem gelernten Banker wurden im Laufe der Jahre viele Ehrungen zuteil. Für sein Lebenswerk wurde Ohoven 2019 mit dem Mittelstandspreis der Medien geehrt. Ohoven war seit 1998 Präsident des BVMW mit Sitz in Berlin und seit 2002 zudem Präsident des europäischen Dachverbands nationaler Mittelstandsvereinigungen CEA-PME in Brüssel.

Sein Tod hatte für Bestürzung gesorgt - auch in der Politik. "Die Nachricht vom plötzlichen Unfalltod des Mittelstands-Präsidenten Mario Ohoven erschüttert mich sehr", twitterte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier. Er habe den Verbandschef, der "Großes für die Mittelständische Wirtschaft geleistet" habe, "sehr geschätzt". CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak bekundete ebenfalls sein Beileid via Twitter. Ohoven sei "ein leidenschaftlicher Kämpfer für den Mittelstand und die deutsche Wirtschaft" gewesen.