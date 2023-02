Nachdem sie sich über Zoom kennen und lieben lernen, machen Vanessa Hudgens und Cole Tucker ihre Liebe am Valentinstag 2021 öffentlich. Nun ist auch offiziell, worüber zuletzt spekuliert wurde: Die Schauspielerin und der Baseball-Star haben sich verlobt.

Vanessa Hudgens und Cole Tucker haben ihre Verlobung bekannt gegeben. Die frohe Botschaft teilten die Schauspielerin und der Baseballspieler in einem gemeinsamen Post bei Instagram. Auf dem ersten von zwei Fotos ist das Paar eng umschlungen vor einer nächtlichen Kulisse zu sehen. Die Lippen zu einem Kussmund geformt, streckt Hudgens ihren Mittelfinger samt Verlobungsring in die Kamera. Das zweite Bild zeigt eine Nahaufnahme ihrer Hand und des Diamantrings. Im Hintergrund ist der beleuchtete Eiffelturm zu erkennen.

"JA. Wir könnten nicht glücklicher sein", betitelte die 34-Jährige die Fotos aus Paris. Im Kommentarfeld freuen sich Fans und Freunde mit dem Paar. "Ahhh, gratuliere, Mama", schrieb Schauspielkollegin Lily Collins unter dem Beitrag. Rachel Bilson schloss sich mit einem "Baby!!!! Gratuliere" an. Modedesigner Jeremy Scott machte sich laut eigener Aussage sogleich an das Skizzieren des Brautkleids.

Trotz der Aufregung um den Instagram-Post des Paares kommt die Nachricht nicht überraschend. Bereits vergangene Woche war über eine mögliche Verlobung spekuliert worden. Unter Berufung auf einen den beiden nahestehenden Informanten berichtete "TMZ", Tucker hätte Hudgens "irgendwann Ende 2022" einen Antrag gemacht.

Hudgens fand Liebesglück via Zoom

Vanessa Hudgens und der acht Jahre jüngere Cole Tucker hatten ihre Beziehung vor zwei Jahren öffentlich gemacht. Am Valentinstag 2021 teilte Hudgens einen privaten Schnappschuss, der sie und den Sportler während eines innigen Kusses zeigte. "Du bist es, ich bin es, wir sind es", kommentierte sie das Bild.

Auch Cole veröffentlichte damals auf seinem Instagram-Kanal ein gemeinsames Foto. "Fröhlichen Valentinstag", lautete die dazugehörige Bildunterschrift.

Kennengelernt hatten sie sich durch eine Zoom-Meditationsgruppe. "Wir fingen an zu reden und es ist verrückt, dass wir uns über Zoom gefunden haben", erzählte Vanessa Hudgens im Mai 2021 in der "The Drew Barrymore Show". Lachend fügte sie hinzu, dass sie "einfach in seine DMs gerutscht" sei.

Vor ihrer Beziehung mit Cole Tucker war Hudgens mit Schauspieler Austin Butler sowie mit "High School Musical"-Co-Star Zac Efron liiert.