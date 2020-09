Die Präsidentschaftswahl in den USA wirft ihre Schatten voraus. Doch wählen darf nur, wer sich zuvor für die Stimmabgabe registriert. Zahlreiche US-Stars appellieren deshalb an ihre Fans, die Eintragung ins Wahlregister nicht zu versäumen.

Donald Trump oder Joe Biden? Darüber entscheidet die US-Bevölkerung bei der Präsidentschaftswahl am 3. November. Die ganze US-Bevölkerung? Wohl kaum. Vor vier Jahren etwa lag die Wahlbeteiligung bei gerade mal 55 Prozent.

Ursächlich für die traditionell niedrige Quote beim Urnengang in den USA ist jedoch nicht nur Wahlmüdigkeit der Bürger. Nicht zuletzt spielt auch die Komplexität des Wahlsystems eine entscheidende Rolle. So kann etwa im Land der unbegrenzten Möglichkeiten nur zur Stimmabgabe, wer sich zuvor dafür registrieren lässt.

Von Justin Bieber bis Paris Hilton

Am Dienstag fand deshalb der "Nationale Wähler-Registrierungstag" in den USA statt. Ein Tag, den viele Wahlberechtigte gerne mal sang- und klanglos verstreichen lassen. Zahlreiche US-Stars wie Justin und Hailey Bieber, Katy Perry, Rihanna, Demi Lovato, Kesha, Salma Hayek oder Paris Hilton riefen deshalb in den sozialen Netzwerken dazu auf, sich unbedingt registrieren zu lassen. Nur so könnten die Menschen schließlich von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen und sicherstellen, dass ihre Stimme gehört werde.

Manche Stars wie etwa Justin Bieber oder Katy Perry posteten eine einfache Texttafel mit den Worten: "Instagram kann warten. Registriere dich für die Wahl." Auch Demi Lovato griff auf Texte und Grafiken zurück, um ihren Followern ihr Anliegen zu erklären, während Rihanna einen kurzen Clip mit einem Countdown online stellte.

Hailey Bieber veröffentlichte ein Foto, auf dem sie einen mit dem Wort "Vote" ("Wähle") bedruckten Mundschutz trägt. Dazu schrieb sie: "Die diesjährige Wahl ist für mich die wichtigste meines Lebens und ich hoffe, dir geht es genauso."

Schauspielerin Salma Hayek produzierte ein eigenes Video, in dem sie sich besonders an die Latino-Amerikaner wendet. Auch sie spricht von einer der wichtigsten Wahlen aller Zeiten in den USA. Und sie ist sich sicher: "Unsere Einheit und unsere Teilnahme kann unser Schicksal in diesem Land verändern."

Musikerin Kesha postete ein Foto von sich, auf dem sie ein Schild in die Höhe hält. "Registriere dich jetzt für die Wahl", steht darauf geschrieben.

Paris Hilton wiederum wäre nicht Paris Hilton, wenn sie nicht zu ganz besonderen Mitteln greifen würde, um Aufmerksamkeit zu erzeugen. So präsentierte sie sich in einem T-Shirt mit der unmissverständlichen Botschaft: "Wähle oder stirb."

Das Shirt ist allerdings nicht Hiltons kreativem Modegeist entsprungen. Es entstammt einer Kollektion von Rapper Sean Combs alias Puff Daddy alias P. Diddy alias Puffy alias Diddy, die dieser bereits zur Wahl 2004 auf den Markt gebracht hatte. Doch am eigentlichen Kern der Aussage hat sich selbstredend bis heute nichts geändert.