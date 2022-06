Knapp einen Monat nach dem plötzlichen Tod von Ray Liotta spricht seine Verlobte darüber, wie schwierig die vergangenen Wochen für sie waren. "Ich vermisse ihn jede Sekunde jedes Tages", sagt Jacy Nittolo. Ihr einziger Lichtblick seien ihre Kinder.

Die Nachricht vom plötzlichen Tod von "GoodFellas"-Star Ray Liotta erschütterte im Mai nicht nur die Filmwelt. In einem bewegenden Instagram-Beitrag erinnert sich nun seine Verlobte, Jacy Nittolo, an den verstorbenen Schauspieler.

Nittolo veröffentlicht eine Reihe von privaten Bildern, die die beiden vorwiegend gemeinsam zeigen. Auf der ersten Aufnahme blickt sich das Paar etwa verliebt in die Augen. "Es ist schwer zu glauben, dass ein Monat vergangen ist", schreibt sie dazu. Es gebe keine Worte dafür, um das zu beschreiben, was jemand nach einem solch "unerwarteten Verlust" durchmachen müsse. "Ich vermisse ihn jede Sekunde jedes Tages", erklärt Nittolo.

Ein Lichtblick seien "unsere Kinder" Dax, Karsen, Chazz, Jade und Joey. Die 23-jährige Karsen Liotta stammt aus einer vorangegangenen Ehe des Schauspielers mit Michelle Grace, die anderen Kinder brachte Nittolo mit in die Beziehung.

"Er war alles für mich"

"Mein Leben war die letzten Jahre nichts anderes als magisch. Ray und ich teilten eine tiefe Liebe, die ich in meinem Herzen für immer wertschätzen werde", hatte Nittolo bereits vor gut einem Monat bei Instagram erklärt. "Er war alles für mich und wir konnten nicht genug voneinander bekommen", beschrieb sie ihre Beziehung. Liotta und Nitollo hätten die Art von wahrer Liebe geteilt, "von der jeder träumt".

Liotta war im Mai im Alter von 67 Jahren überraschend im Schlaf gestorben, während er sich für Dreharbeiten in der Dominikanischen Republik befand. Mit Jacy Nittolo war er seit Anfang 2020 in einer Beziehung. Im März des Jahres absolvierten sie ihren ersten gemeinsamen Auftritt auf dem roten Teppich, an Weihnachten verlobte sich das Paar. "Weihnachtswünsche werden wahr", schrieb der Schauspieler damals auf Instagram. "Ich habe die Liebe meines Lebens gefragt, ob sie mich heiraten will und Gott sei Dank hat sie Ja gesagt!!!"