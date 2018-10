Unterhaltung

Wie schlimm steht es um die Ehe?: Victoria Beckham am Boden zerstört

Bloßgestellt fühlt sie sich - und das vermutlich auch zu Recht. Nachdem ihr Mann David Beckham ihre Ehe öffentlich als kompliziert beschrieben hatte, soll Victoria Beckham zusammengebrochen sein.

Victoria Beckham musste einfach mal raus. Ausgerechnet nach Deutschland hat es sie verschlagen - in ein Wellness-Hotel in Baden-Baden. Sie nennt es auf Instagram eine "großartige Erfahrung", dabei sollen die vergangenen Tage hart gewesen sein für die Designerin.

Ihr Mann David Beckham hatte in einem Interview verraten, dass es um seine Ehe nicht immer gut stehe. "Wenn man so lange verheiratet ist wie wir, dann ist das schon auch harte Arbeit", sagt er im Teaser zu einer TV-Show. "Es wird ein bisschen komplizierter." Die Beckhams sind tatsächlich schon seit 21 Jahren zusammen, seit 19 Jahren verheiratet.

Victoria Beckham soll die Worte ihres Mannes als totale Blamage empfunden haben. Das berichtete die britische Zeitung "The Sun". Das Blatt beruft sich auf einen angeblichen Insider. Der gab an, im Haus der Beckhams sei es gewesen, "als sei eine Atombombe explodiert".

Öffentlich gedemütigt

Tatsächlich war das Timing des Ex-Kickers vielleicht nicht ganz optimal. Vor einigen Monaten hatten sich die Trennungsgerüchte um eins der prominentesten britischen Paare verdichtet. Seitdem versuchen die Familienmitglieder, als geeinte Front aufzutreten. Diese Vereinbarung scheint David Beckham gebrochen zu haben.

"Als Victoria im Vorfeld über Davids Interview informiert wurde, war sie am Boden zerstört", zitiert "The Sun" den Insider. "Sie weiß einfach nicht, wieso er so unsensible Dinge sagen und sie damit öffentlich demütigen sollte."

Vielleicht hat David Beckham es auch alles nicht so gemeint. Victoria Beckham hilft das vorerst wenig. Sie muss die unangenehmen Schlagzeilen ertragen. Doch auch das wird wieder vorübergehen. Und wenn die Ehe des Paares stabil ist, wird sie ein dummes Interview auch nicht auseinanderbringen.

Quelle: n-tv.de