Am Wochenende feiert Lionel Messi sein Debüt beim Fußballclub Inter Miami. Im Stadion und bei der anschließenden Party feiern natürlich auch Club-Mitinhaber David Beckham und Ehefrau Victoria mit. Die liefert dort sichtlich angetrunken einen recht originellen Spice-Girls-Karaoke-Auftritt ab.

Dass Victoria Beckham einen Song ihrer ehemaligen Band Spice Girls singt, kommt selten vor. Zumindest in der Öffentlichkeit. Bei einer Karaoke-Party in Miami schmetterte die Modedesignerin "Say You'll Be There" ins Mikrofon, ein Hit der Spice Girls aus dem Jahr 1996. Auf Tiktok teilte sie einen kurzen Ausschnitt des Auftritts.

Gatte David Beckham tanzte nicht nur an der Seite seiner Frau - er zeigte sich auch textsicher und sang mit. Angeblich soll dem ehemaligen Fußballer das Spice Girl erstmals in dem Video zu "Say You'll Be There" aufgefallen sein.

"Nur eine ganz gewöhnliche Nacht in Miami", scherzt Victoria Beckham auf Instagram. Dort teilte sie ebenfalls einen kurzen Ausschnitt der Party - in dem sogar David zum Mikrofon greift. "Nein, wirklich, ich habe nicht so viel getrunken", kommentiert Posh Spice den feuchtfröhlichen Clip, obwohl sie darin einmal fast von der provisorischen Bühne kippt.

Party anlässlich Lionel Messis Debüt

Die Party in Florida fand im Rahmen von Lionel Messis Debüt für Inter Miami statt. Der Argentinier schoss sein neues Team gleich in seinem ersten Spiel zum Sieg. David Beckham ist Miteigentümer des Clubs, zu dem der Weltmeister im Sommer gewechselt war.

Was die Fans an Victoria Beckhams ausgelassenem Karaoke-Auftritt besonders aufmerken machen dürfte, ist ein weiterer Kommentar der Sängerin. "Da kommt noch mehr", kündigte sie bei Tiktok an.

Damit verdichten sich die Anzeichen, dass alle fünf Spice Girls bald wieder gemeinsam auf der Bühne stehen könnten. Melanie Brown alias Mel B deutete vor gut zwei Monaten gegenüber "The Sun" an, dass es bald eine spektakuläre Neuigkeit um die Girlgroup geben könnte.

Gerüchten zufolge sollen die Spice Girls im nächsten Jahr in voller Besetzung auf dem Glastonbury Festival spielen. Es wäre der erste Auftritt mit Victoria Beckham seit 2012. Damals sangen die Spice Girls bei der Abschlussfeier der Olympischen Spiele in London. 2019 gingen Mel B, Mel C, Emma Bunton und Geri Halliwell dann zu viert auf Tour.