"Das wäre so cool" Victoria Swarovski will zum ESC

Eigentlich gilt sie seit ein paar Jahren ja als Fachkraft neben dem Tanzparkett. Doch "Let's Dance"-Moderatorin Victoria Swarovski zieht es auch zum Gesang. So hofft sie nun darauf, in diesem Jahr ihr Heimatland Österreich beim Eurovision Song Contest vertreten zu dürfen.

"Let's Dance"-Moderatorin Victoria Swarovski will beim Eurovision Song Contest (ESC) teilnehmen. Die in Innsbruck geborene Moderatorin würde für Österreich antreten. "Das wäre so cool, wenn das klappt. Ich würde sofort mitmachen", bestätigte die 28-Jährige der "Bild"-Zeitung.

Die neue "Let's Dance"-Staffel beginnt allerdings am 18. Februar bei RTL und auf RTL+ und läuft drei Monate lang. Swarovski moderiert die Tanzshow seit 2018 zusammen mit Daniel Hartwich. Der ESC 2022 findet wiederum vom 10. bis 14. Mai in Turin statt.

Somit könnte es zu Terminschwierigkeiten kommen. Doch Swarovski ist zuversichtlich: "Das würde ich schon alles unter einen Hut bekommen." Die österreichischen ESC-Verantwortlichen äußerten sich bislang nicht zu Swarovskis Ambitionen.

Erste Gesangserfahrung

Victoria Swarovski hat tatsächlich bereits Gesangserfahrung. Seit 2010 veröffentlichte sie schon mehrere Singles. Für die deutsche Version des Spielfilms "Die Chroniken von Narnia: Die Reise auf der Morgenröte" (2010) sang sie den Titelsong "There's A Place For Us". Im neuen Disney-Animationsfilm "Sing 2", der am Sonntag Premiere feierte und am Donnerstag in den Kinos startet, hat sie außerdem eine Synchronrolle übernommen.

Die Moderatorin ist Teil der Familien-Dynastie Swarovski, die insbesondere mit der Herstellung von Glas-Produkten und Strass zu Reichtum gelangt ist. Auch als Schauspielerin probierte sie sich zuletzt aus - mit einem Auftritt in der ZDF-Reihe "Das Traumschiff".

Die Gruppe Måneskin hatte mit dem Rocksong "Zitti e buoni" den ESC 2021 in Rotterdam gewonnen. Damit holte sie die Austragung des nächsten Gesangswettbewerbs in ihre italienische Heimat.