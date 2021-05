Kommenden Monat muss das Runde wieder ins Eckige, dann nämlich beginnt die Fußball-Europameisterschaft 2021. Wie es sich gehört, hat auch der diesjährige Wettbewerb einen eigenen Song, der ins Ohr und ins Bein geht. Er stammt von Daniel Hall, und das Video dazu sehen Sie zum ersten Mal bei ntv.de.

Große Ereignisse werfen bekanntermaßen ihre Schatten voraus, und nach diesem schwierigen Jahr freut sich die Fußball-Welt schon seit einer Weile auf die anstehende Europameisterschaft, die am 11. Juni mit der Partie Italien gegen die Türkei beginnt. Dann werden Fans aus ganz Europa und der Welt zu Millionen vor den TV-Geräten mitfiebern und dabei auch immer wieder einem Song begegnen, den sie mindestens für die Dauer des Wettbewerbs nicht mehr aus dem Kopf bekommen.

Daniel Hall liebt Sport und Musik. (Foto: Sebastian Hundt)

Es handelt sich dabei um den diesjährigen EM-Song "On The Field Of Dreams", der von Daniel Hall kommt. Der 48-Jährige hat das Stück aber nicht etwa nur gesungen, sondern auch mit komponiert. "Meine Tochter hat sich einen positiven Song von mir gewünscht, der den Menschen gute Laune macht. Deshalb hat er eine Botschaft, nach der wir uns alle nach 15 Monaten Corona-Lockdown sehnen", so der gebürtige US-Amerikaner. "Wir sollen zusammenstehen, offen für Neues sein, aufeinander zugehen und optimistisch in die Zukunft schauen."

Sport und Musik sind Halls Leidenschaften

Daniel Hall ist unter anderem auch Gründer der Band Fresh Music Live und damit ein echter Macher in Sachen Live-Entertainment. Mit Auftritten bei offiziellen Sportveranstaltungen hat er immer wieder seine beiden Leidenschaften - Sport und Musik - zusammengebracht. Sowohl solo als auch mit seiner Band stand er zudem schon mit Stars wie Britney Spears, Justin Timberlake, den Black Eyed Peas, Nicole Scherzinger und Shaggy auf der Bühne.

Das Video zu "On The Field Of Dreams" sehen Sie nun exklusiv bei ntv.de. Zu hören sein wird der Song dann später unter anderem immer wieder bei der MagentaTV-Live-Übertragung samt Rahmenprogramm.