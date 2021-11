Oscarpreisträger Christopher Walken verkörpert in "The Outlaws" einen Kleinkriminellen - in dieser Rolle übermalt er ein Kunstwerk von Banksy.

Damit macht Christopher Walken dem Titel der Serie "The Outlaws" alle Ehre: Der Schauspieler übermalt darin ein echtes Kunstwerk von Banksy und zerstört es so. Der Street-Art-Künstler ist sogar involviert. An der Zerstörung seiner Kunstwerke ist er nicht zum ersten Mal beteiligt - was steckt diesmal dahinter?

Mit dieser Aktion hat Christopher Walken für Aufsehen gesorgt. Der 78-jährige Schauspieler hat bei den Dreharbeiten für das BBC-Drama "The Outlaws" im englischen Bristol ein echtes Kunstwerk des berühmten Street-Art-Künstlers Banksy übermalt. Was steckt hinter der Aktion?

Laut BBC sagte ein Sprecher der Produktion: "Wir können bestätigen, dass es sich bei dem Kunstwerk am Ende von 'The Outlaws' um ein Original von Banksy handelt und dass Christopher Walken das Kunstwerk während der Dreharbeiten zu dieser Szene überstrichen und schließlich zerstört hat."

Zerstörung Teil der Handlung

Die Zerstörung des Kunstwerkes sei also Absicht gewesen. Auch Banksy, dessen Kunstwerke bei Auktionen schon Millionensummen eingebracht haben, war BBC zufolge involviert. Dieser hat sich vorab bereiterklärt, eine Wand des Drehortes mit einem Graffito zu schmücken. Ein Foto auf Twitter zeigt eine Ratte mit zwei Spraydosen, darüber ist der Schriftzug "Banksy" zu lesen. Jenes Bild übermalte Walken in der letzten Folge mit einer Farbrolle. Das Ganze soll demnach Teil der Handlung gewesen sein.

Der Oscarpreisträger Christopher Walken verkörpert in "The Outlaws" laut BBC das Mitglied einer Gruppe von Kleinkriminellen, die gemeinnützig ein Gebäude renovieren. Die Banksy-Ratte tauchte gemeinsam mit zahlreichen Graffiti hinter einigen Holzbrettern auf. Da sein Bewährungshelfer offenbar übersieht, dass es sich dabei um ein Kunstwerk von Banksy handelt, übermalt Walkens Figur sämtliche Bilder.

Manchmal zerstört Banksy seine Werke ja auch selbst: Vor drei Jahren, im Oktober 2018, erregte er Aufsehen, als bei einer Auktion sein Bild "Girl with Ballon" (Mädchen mit Ballon) durch einen in den Rahmen eingebauten Mechanismus überraschend zum Teil geschreddert wurde. Seit der Schredder-Aktion trägt das Bild den Namen "Love is in the Bin" (Liebe ist im Eimer).

Das Ganze hat den Wert des Werks sogar noch erhöht: Es wurde kürzlich für 16 Millionen Pfund (18,89 Millionen Euro) versteigert. Bei der Schredder-Aktion wurden noch "nur" 1,2 Millionen Euro erzielt, kurz bevor es sich zerstörte.