"20.07.2020" Mit diesem schlichten Tweet, gefolgt von einem roten Herz-Emoji, heizt Thomas Gottschalk die Diskussionen an: Was ist mit dem Datum gemeint? Eine Hochzeit? Ein Geburtstermin? Das Startdatum einer neuen Sendung? Nun löst "Thommy" das Rätsel auf.

Sein Wort hat auch mit inzwischen 70 Jahren noch immer Gewicht. Dementsprechend groß war das Aufsehen, als Thomas Gottschalk am Montag eine ebenso kurze wie ominöse Nachricht auf seinem Twitter-Kanal verbreitete. Erst recht, nachdem es der erste Tweet des Entertainers seit über zwei Jahren war.

Was Gottschalk seinen mehr als 100.000 Followern und der Welt mitzuteilen hatte, war lediglich ein Datum. "20.07.2020" war da zu lesen. Weil der Moderator seine Botschaft aber zudem noch mit einem knallroten Herz-Emoji versah, mutmaßten viele, es könnte sich um den Hinweis auf ein wichtiges Ereignis handeln, das im Privatleben Gottschalks bevorsteht.

Viele Spekulationen

Klar, dass einige etwa an eine Hochzeit dachten. Schließlich hat "Thommy" nach über 40 Jahren Ehe mit seiner Thea Anfang 2019 mit Karina Mross auf einmal eine neue Freundin präsentiert. Mit ihr turtelte er seither derart verliebt durch die Gegend, dass die Spekulation, er wolle mit ihr womöglich abermals vor den Traualtar treten, nun auch nicht völlig aus der Luft gegriffen ist.

Andere wiederum unkten, bei dem Datum handele es sich vielleicht um den Geburtstermin für ein weiteres Kind des Entertainers. Auch die Möglichkeit, Gottschalk wolle am 20. Juli von seinem aktuellen Wohnort Baden-Baden zurück in seine jahrelange Wahlheimat USA ziehen, wurde in Betracht gezogen. Und natürlich wurde auch die Annahme in den Raum gestellt, der 70-Jährige plane ein Comeback mit einer alten Sendung. "Wetten, dass ..?" vielleicht? "Na sowas"? "Telespiele"?

Aufklärung im Radio

Nichts von alledem ist jedoch der Fall. Gottschalk hat das Rätsel um seinen kryptischen Tweet inzwischen selbst gelöst. Die Antwort auf die Frage nach dem Sinn und Zweck der Botschaft gab er am Montagabend in seiner Radioshow im dritten Programm des Südwestrundfunks (SWR). Und die fiel dann doch relativ banal aus.

Demnach wollten Gottschalk und ein Radiokollege mit dem Tweet lediglich herausfinden, ob und wie schnell das Netz und die Medien darauf mit Spekulationen reagieren würden. Hinter dem Datum verbirgt sich demnach keine tiefere Bedeutung - weder eine Hochzeit noch ein Umzug in die USA noch irgendein anderes gewichtiges Ereignis.

Der Erkenntnisgewinn aus der Aktion ist dann allerdings doch gering. Denn dass Gottschalks erster Tweet nach über zwei Jahren mit derart mysteriösem Inhalt Reaktionen provozieren würde, lag auf der Hand. Gottschalks Wort hat halt noch immer Gewicht.