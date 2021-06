Die Gerüchte um eine Beziehung zwischen der Exfrau von Harvey Weinstein und Schauspieler Adrien Brody halten sich schon lange. Nun zeigen sich die beiden erstmals gemeinsam in der Öffentlichkeit. In New York spazieren die Modedesignerin und der Hollywoodstar als Paar über den roten Teppich.

Die Ex-Frau des früheren Hollywood-Moguls und inzwischen verurteilten Sexualstraftäters Harvey Weinstein, Georgina Chapman, hat sich erstmals öffentlich mit ihrem neuen Partner gezeigt - Schauspieler Adrien Brody. Die beiden liefen am Wochenende beim New Yorker Tribeca Festival Arm in Arm über den roten Teppich.

Erste Gerüchte über eine Beziehung der beiden kamen bereits im Herbst 2019 auf. Ironischerweise sollen sich die beiden über Weinstein kennen. Der gestürzte Filmmogul und der Hollywoodstar arbeiteten für die Filme "Die Hollywood-Verschwörung" und "Jailbreakers" zusammen. Gefunkt haben soll es zwischen Chapman und Brody bei einem Event in Puerto Rico, von dem es Fotos gibt, auf denen sie bei Cocktails an einem Tisch sitzen und sich vertraut unterhalten.

Die Modedesignerin Chapman und Weinstein lernten sich 2003 kennen und lieben, als der Produzent noch mit seiner ersten Ehefrau verheiratet war. 2007 gaben sie sich das Jawort. Gemeinsam haben sie zwei Kinder: die neunjährige India und den drei Jahre jüngeren Dashiell.

Nachdem mehr als 90 Frauen Weinstein der sexuellen Belästigung beschuldigt hatten, kündigte Chapman im Oktober 2017 an, sich von Weinstein scheiden zu lassen. Sie fühle mit all den Frauen, "die durch die unentschuldbaren Handlungen unermessliches Leid erlitten haben", teilte sie damals im Interview mit dem "People"-Magazin mit.

Dem Modemagazin "Vogue" sagte die 45-Jährige nach der Scheidung, sie wolle nicht als weiteres Opfer ihres Ex-Mannes gesehen werden, "weil ich nicht glaube, dass ich eins bin." Sie sei "eine Frau in einer scheiß Situation, aber in keiner einzigartigen."