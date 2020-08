Wendlers Vater kündigt "Wahrheit" an

Enthüllungsbuch kommt Wendlers Vater kündigt "Wahrheit" an

Schon seit Jahren streiten sich Michael Wendler und sein Vater Manfred Weßels medienwirksam. Nun geht der Senior noch einen Schritt weiter und bringt ein Buch über seinen berühmten Sohn auf den Markt. Der Vorverkauf ist soeben gestartet.

Michael Wendler und sein Vater sind sich nicht besonders grün. Das ist längst kein Geheimnis mehr. Immer wieder äußert sich Manfred Weßels vor laufenden Fernsehkameras zu allem, was im Leben seines Sohnes so passiert. Und das, obwohl die zwei schon seit Jahren keinen Kontakt mehr miteinander haben. Nun geht Weßels noch einen Schritt weiter und kündigt die Veröffentlichung eines "hochbrisanten Wahrheitswerks" an.

Michael Wendler hat sich zu den Enthüllungsbuch-Plänen seines Vaters bislang noch nicht geäußert, doch geht der Neu-Autor aber wohl sicherheitshalber schon mal von einer Klage aus.

Klage gegen Oliver Pocher eingereicht?

In den Fokus der Öffentlichkeit rückte der Senior unter anderem durch seine Kommentare hinsichtlich der Beziehung seines Sohnes zu der 28 Jahre jüngeren Laura Müller, mit der der 48-Jährige inzwischen sogar verheiratet ist. Weßels hält die Liebe für "Fake". Zur Hochzeit war er selbstverständlich nicht eingeladen. Im Interview mit RTL sagte Michael Wendler dann einmal über seinen Vater: "Er ist nicht liebenswert, sondern boshaft."

Erst im Juli zeigte Weßels Oliver Pocher eigener Aussage nach wegen Beleidigung und Verleumdung an. Auslöser dafür war ein Clip aus Pochers TV-Show "Gefährlich ehrlich". Hier parodierten der 42-Jährige und seine Ehefrau Amira ein Interview, das Weßels vor kurzem der "Bild"-Zeitung gegeben hatte. Dort hatte er mal wieder gegen seinen Sohn und dessen Beziehung gehetzt, den beiden ein falsches Spiel vorgeworfen, mit dem sie nur Kohle machen wollten. Weil er glaube, sein Sohn stecke mit Pocher unter einer Decke, zeigte er auch ihn angeblich an.

