Es ist mal wieder so weit. In der "Wer wird Millionär?"-Ausgabe am Dienstagabend darf Günther Jauch den Höchstbetrag an einen Kandidaten ausschütten. Es ist das 13. Mal, dass ein "Normalo" in der Show die Million gewinnt. Doch wer wird es sein?

Das Land steht angesichts der Corona-Krise gerade nahezu still, doch zumindest einer hat nach wie vor alle Hände voll zu tun: Günther Jauch. Schließlich darf er seit Montagabend nicht nur mit seinen Mitbewohnern in der "Quarantäne-WG" bei RTL plauschen. Auch in seinem Hauptjob als "Wer wird Millionär?"-Moderator ist er gut beschäftigt. Zum Beispiel damit, einem Kandidaten die glatte Million auszuzahlen.

In der Sendung am heutigen Abend (RTL, 21.15 Uhr) ist es mal wieder so weit, wie RTL vorab bekannt gab. Eine der Personen auf dem Ratestuhl wird den Höchstgewinn abräumen und nach Hause tragen. Es ist das 13. Mal in der über 20-jährigen Geschichte der Quiz-Show, dass die Million an einen Kandidaten ohne Promi-Status ausgeschüttet wird - zuletzt holte sich der Hamburger Jan Stroh im vergangenen September die Fabelsumme. Hinzu kommen mit Oliver Pocher, Thomas Gottschalk und Barbara Schöneberger drei Million-Gewinner, die das Geld in "Wer wird Millionär?"-Sonderausgaben für einen guten Zweck erspielten.

Ronald Arnold (Foto: TVNOW )

Doch wer ist diesmal der oder die Glückliche? Acht Kandidaten stehen zur Auswahl:

Ronald Arnhold aus Erlangen schaffte bereits am Montag den Sprung auf den Ratestuhl, steht aktuell bei einem Gewinn von 8000 Euro und wird somit die Sendung am Dienstagabend als Jauchs Gegenüber eröffnen. Schafft er den Durchmarsch bis zur Million?

Johanna Dost (Foto: TVNOW)

Zu den Kandidaten, die etwas dagegen haben dürften, gehört Johanna Dost aus Berlin. Sie bringt Jauch sogar ein persönliches Horoskop mit. Aber wie stehen die Quiz-Sterne für sie?

René Frauenkron (Foto: TVNOW)

René Frauenkron aus Dortmund ist Schauspieler aus Leidenschaft. Vielleicht schafft er es in seinem Leben ja sogar noch mal, irgendwann in eine Promi-Ausgabe von "Wer wird Millionär?" eingeladen zu werden. Aber bis dahin täte es sicher auch erst einmal der Millionengewinn.

Besirat Kilian (Foto: TVNOW)

Die Kölnerin Besirat Kilian tat sich schon schwer damit, sich überhaupt bei "Wer wird Millionär?" zu bewerben. Doch jetzt ist sie hier - und frischgebackene Millionärin?

Carla Kruckenberg (Foto: TVNOW)

Rentnerin Carla Kruckenberg aus Essen ist Expertin, wenn es um Pferde geht. Doch nicht immer liegt das Glück der Erde auf dem Rücken der Pferde. Es könnte auch bei "Wer wird Millionär?" auf sie warten.

Daniel Gottwald (Foto: TVNOW)

Daniel Gottwald aus Leipzig verdiente sich einst sein Geld als Go-Go-Tänzer. Für die Million von Günther Jauch müsste er allerdings weder die Hüllen fallen lassen noch an der Stange sein Können beweisen.

Dominik Lutzke (Foto: TVNOW)

Dominik Lutzke aus Bad Sassendorf ist Dachdecker und hat den Schelm im Nacken. So pflanzte er auf dem Autositz eines Kumpels aus Rache schon mal Stiefmütterchen. Frechheit siegt, heißt es bekanntlich - auch auf dem Ratestuhl?

Ronald Tenholte (Foto: TVNOW)

Schließlich greift auch noch Ronald Tenholte in das Geschehen ein. Der Kölner ist Betreiber einer Smoothie-Bar. Hat er genügend Saft, um es bei "Wer wird Millionär?" bis ganz nach oben zu schaffen?

Die Antwort gibt es am Dienstagabend ab 21.15 Uhr bei RTL. "Wer wird Millionär?" ist zudem bei TVNOW abrufbar. Weitere Informationen zur Sendung gibt es auch bei RTL.de.