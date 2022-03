Marius Müller-Westernhagen hat einen neuen Song. Und ein neues Video. Beides ist an sich noch keine allzu spektakuläre Sache. Der Sänger nimmt "Zeitgeist" jedoch zum Anlass, um sich das aktuelle Weltgeschehen vorzuknöpfen. Und Gerhard Schröder.

Sein neues Lied "Zeitgeist" hat Marius Müller-Westernhagen sicher nicht erst gestern geschrieben und eingesungen. Dennoch passt dessen Veröffentlichung samt dem dazugehörigen Video zum jetzigen Zeitpunkt wie die Faust aufs Auge. Schließlich knöpft sich der Musiker darin zahlreiche gesellschaftliche Entwicklungen vor, bis hin zum aktuellen Weltgeschehen in der Ukraine.

Im Clip ist Westernhagen vor überdimensional großen Video-Leinwänden zu sehen, auf denen sich Bilder vom Krieg, Donald Trump, Corona-Impfungen, Flüchtlingen, den Kardashians, Greta Thunberg oder Harvey Weinstein abwechseln. Auch Wladimir Putin taucht auf, direkt gefolgt von einer Aufnahme von Adolf Hitler.

Wie der mittlerweile 73-jährige Westernhagen zu den martialischen Bildern tanzt und Luftgitarre spielt, wirkt befremdlich. Gleichwohl kann man sich der Ausdrucksstärke des Videos, das in Gefechtsbildern aus der Ukraine, begleitet von der Stimme einer Nachrichtensprecherin, kulminiert, nur schwer entziehen.

"Botox-Fresse" Heidi Klum?

"Ich hab gebetet, du hast getötet, mit deiner Worte Macht", singt Westernhagen zu Aufnahmen der Zerstörung. Während er "Ich schrie, so laut ich konnte, während du dich sonntest, mit tauber Botox-Fresse mich auslachst" intoniert, ist dagegen Heidi Klum zu sehen - sicher kein Zufall.

Ebenfalls alles andere als zufällig dürfte sein, dass auch Gerhard Schröder gleich an zwei Stellen des Videos eingeblendet wird. Während das Konterfei des Altkanzlers über einen Monitor flimmert, ballt Westernhagen davor die Faust und fällt mit gesenktem Kopf in sich zusammen.

"Vielleicht ist das die Wende"

2001 überreichte Schröder dem Sänger das Bundesverdienstkreuz. (Foto: picture-alliance / dpa/dpaweb)

Die "Bild"-Zeitung sprach den Musiker darauf an. "Macht und Geld korrumpieren", so Westernhagens knappe Antwort. Dabei waren er und der SPD-Politiker mal durchaus eng. Es gibt etwa gemeinsame Fotos der beiden im Stadion oder beim Bundespresseball. 2002 überreichte Schröder dem Sänger das Bundesverdienstkreuz am Bande. Doch die Putin-Nähe des Altkanzlers soll schon vor längerer Zeit dazu beigetragen haben, dass das Verhältnis zwischen den beiden abkühlte. Ihre Freundschaft sei "im Sand verlaufen", sagte Westernhagen dazu.

"Und wenn wir nicht gestorben, dann leben wir noch morgen. Vielleicht ist das die Wende zu 'nem guten Ende", singt Westernhagen am Ende seines Songs. Dabei zu sehen ist ein lesbisches Paar mit einem Lächeln auf den Lippen. Möge Westernhagen Recht behalten.