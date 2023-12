Zu seinem Geburtstag am 6. Dezember macht Marius Müller-Westernhagen seinen Fans ein Geschenk: Er veröffentlicht eine Sammlung seiner 75 größten Hits. Mit dem Album möchte er nächstes Jahr auch auf Tour gehen - und erstmals seit 25 Jahren wieder auf den großen Bühnen stehen.

Ein Udo Lindenberg musste 76 Jahre alt werden für den ersten Nummer-eins-Hit, ein Herbert Grönemeyer versucht sich auch mit 67 Jahren immer wieder neu zu erfinden. Und Marius Müller-Westernhagen? Der dritte im Bunde der großen deutschen Rockstars wurde zu einem Verwalter seines reichen Erbes. Seinen 75. Geburtstag am Mittwoch nutzt er für die Veröffentlichung einer Sammlung von 75 Hits.

Lindenberg, Grönemeyer und Westernhagen prägten in den vergangenen Jahrzehnten die deutsche Rockmusik. Doch während Lindenberg erst jetzt die größten Erfolge erreichte und Grönemeyer ungebrochen kreativ wirkt, enttäuschte Westernhagen seine Fans in den vergangenen Jahren immer wieder. Auch er veröffentlicht bis heute regelmäßig neue Musik, doch seine Fans reißt er nicht mehr mit wie früher.

1975 veröffentlichte er sein Debütalbum

Westernhagen kam am 6. Dezember 1948 in Düsseldorf zur Welt. Er wuchs in deutscher Hochkultur auf, sein Vater Hans war begnadeter Schauspieler und brachte seinen Sohn als Kind zum Film. Doch der schwer alkoholkranke Vater Westernhagen starb, als sein Sohn 14 Jahre alt war.

Mit Anfang 20 zog dieser nach Hamburg und lebte in einer Künstlerwohngemeinschaft unter anderem mit Lindenberg und Otto Waalkes. "Ich habe nie Miete bezahlt, sondern immer in einem freien Bett übernachtet", erinnerte sich Westernhagen einmal in einem Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung".

Die jungen kreativen Köpfe beflügelten gegenseitig ihren Ehrgeiz. 1975 veröffentlichte Westernhagen sein Debütalbum "Das erste Mal". Dieses enthält mit "Wir waren noch Kinder" und vor allem "Taximann" zwei Lieder, die es bei den Westernhagen-Fans in die Reihe der beliebtesten Songs schafften.

Kurzer Ausflug in die Schauspielerei

Zunächst schien sich Westernhagen nicht ganz sicher, ob er Musiker oder Schauspieler sein will. 1976 drehte er mit "Aufforderung zum Tanz" einen von der Kritik gefeierten Film, dem 1980 mit "Theo gegen den Rest der Welt" der Kinoerfolg des Jahres folgte.

Allerdings war Westernhagen zu dieser Zeit schon längst zum deutschen Rockstar schlechthin geworden. Der Rolling-Stones-Fan veröffentlichte 1978 das Album "Mit Pfefferminz bin ich dein Prinz". Das Titellied, dazu das Lied "Mit 18" mit der Sehnsuchtszeile "Ich will zurück auf die Straße" oder das umstrittene Lied "Dicke" machten das Album zu einem der bekanntesten deutschen Rockalben aller Zeiten.

Seine schauspielerische Karriere ließ er im Verlauf der 80er Jahre auslaufen und vollzog den Wechsel vom kumpelhaften Marius zu "Westernhagen". Für das 1987 veröffentlichte so benannte Album tauschte er Jeans gegen Anzug, mit der Hymne "Freiheit" schuf er einen Klassiker.

Von seinen Fans vergöttert

Westernhagen galt plötzlich als "Armani-Rocker". Doch für ihn begannen in dieser Phase die erfolgreichsten Zeiten. Die Alben "Halleluja", "Jaja", "Affentheater" und "Radio Maria" verkauften sich millionenfach. Und der Borussia-Dortmund-Fan füllte als erster deutscher Sänger die größten Fußballstadien der Republik.

Die Zuneigung war in dieser Phase längst zu einer Art Vergötterung mutiert. Dem "Spiegel" beschrieb Westernhagen dies Jahre später so: "Ich habe ja nie geglaubt, dass ich dieses heilige Männchen bin, das alle damals in mir gesehen haben - es ging ja schon so, dass Mütter mir ihre Kinder auf die Bühne hochreichten."

Manchen galt Westernhagen allerdings zunehmend als abgehoben. Dazu suchte er die Nähe zur Politik, mit dem SPD-Politiker Gerhard Schröder verband ihn während dessen Kanzlerschaft eine - inzwischen zerbrochene - Freundschaft.

Geburtstagstournee im nächsten Jahr

Doch 1999 machte Westernhagen Schluss mit gigantischen Konzerten und läutete damit gewollt oder ungewollt mit gerade gut 50 Jahren die Spätphase seiner Karriere ein. Keines der bis heute folgenden Alben konnte noch ähnliche Erfolge feiern wie die 90er-Jahre-Alben.

Im kommenden Jahr will der seit langem in Berlin lebende und mit der südafrikanischen Sängerin Lindiwe Suttle verheiratete Sänger auf Geburtstagstournee gehen. Noch einmal zurück auf die Bühne - und aus dem Verwaltermodus zurück zur Livemusik.