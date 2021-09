Dass Prinz Philip nicht immer alles so ernst nahm, ist hinlänglich bekannt. In einer Dokumentation über sein Leben plaudern Mitglieder der britischen Royals nun Details über das streng regulierte Leben bei Hofe aus. Und sie verraten: Auch die Queen konnte sich köstlich über Missgeschicke amüsieren.

Die britische Königin Elizabeth II. und ihr im April im Alter von 99 Jahren gestorbener Mann Prinz Philip haben sich nach Aussagen ihrer Enkel oft über Missgeschicke bei offiziellen Anlässen amüsiert. Das erzählten Prinz William und Prinz Harry der BBC in einer neuen Dokumentation über Philips Leben.

"Sie haben ein Leben geführt, in dem alles immer glattgehen musste, also kicherten sie furchtbar viel, wenn etwas danebenging", sagte William in einem vorab veröffentlichten Ausschnitt der Doku "Prince Philip: The Royal Family Remembers" (deutsch: "Prinz Philip: Die Königliche Familie erinnert sich"), die am Mittwoch erstmals im britischen Fernsehen ausgestrahlt wird. Während alle anderen peinlich berührt gewesen seien, hätten sich die beiden köstlich amüsiert.

Scherz mit Senftuben

Auch Prinz Harry bestätigte die Freude des Königspaars an Pleiten, Pech und Pannen. "Ihre Einstellung war: Mal sehen, ob in diesem Jahr etwas schiefgeht, wie aufregend!", so Harry. Prinz Philip soll sich bei Grillfesten mit der Familie zudem häufiger einen Scherz mit Senftuben erlaubt haben. "Er nahm den Deckel ab und legte sie dir in die Hand ... und dann presste er deine Hände zusammen, dass der Senf an die Decke spritzte", so William. Das habe dem Prinzgemahl jedoch einigen Ärger mit der Queen eingebracht.

Ursprünglich wollte die BBC die Sendung über Prinz Philip zu seinem 100. Geburtstag ausstrahlen. Doch es kam anders. In den Monaten nach dem Tod sammelten die Macher in zahlreichen Gesprächen Erinnerungen, Bilder und erstellten ein detailreiches Zeugnis über Philips Bedeutung für seine große Familie. Königin Elizabeth selbst äußert sich in der Sendung nicht. Stattdessen gewährte sie jedoch Zugang zu ihrem privaten Filmarchiv, sodass bislang unbekannte Filmszenen einfließen konnten.