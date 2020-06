Will Heidi Klum noch ein Baby?

Bislang hat Model und Moderatorin Heidi Klum vier Kinder von zwei Männern. Inzwischen ist sie mit Tom Kaulitz verheiratet, und schon länger wird über eine mögliche Schwangerschaft der 47-Jährigen spekuliert. Nun lässt sie im TV einen Satz fallen, der diese Gerüchte weiter befeuert.

Im August 2019 heirateten Heidi Klum und Tom Kaulitz in Italien, seither kochen immer wieder Gerüchte über eine Schwangerschaft der "Germany's next Topmodel"-Moderatorin hoch. In einer US-Show sagte sie nun etwas, dass diese neu befeuern dürfte.

In der Castingshow "America's Got Talent" gestand die 47-Jährige vor laufenden Kameras, dass sie sich offenbar noch ein Baby wünscht. Auslöser für dieses Geständnis war der Nachwuchs einer Casting-Kandidatin. Als die junge Frau ihr Kleinkind auf die Bühne brachte und der Jury präsentierte, war Klum ganz hin und weg.

"Ein Baby? Du hast vier!"

Zu ihrer Jury-Kollegin, der "Modern Family"-Schauspielerin Sofia Vergara, sagte sie in diesem Moment: "Ich möchte irgendwie noch so ein Kleines." Vergara, ebenfalls 47 Jahre alt und Mutter eines erwachsenen Sohnes, schaute sie erstaunt an und hakte nach: "Ein Baby?" Du hast vier!" Mehr als ein "Yeah" war aus Klum dann aber nicht mehr herauszubekommen.

Heidi Klums vier Kinder sind Helene "Leni", die kürzlich ihren 16. Geburtstag feierte, der zwei Jahre jüngere Samuel, der 13-jährige Johan und Tochter Lou, zehn Jahre alt. Die Älteste ist aus Klums kurzer Beziehung mit Formel-1-Manager Flavio Briatore, die übrigen drei Kids stammen aus ihrer Ehe mit dem britischen Sänger Seal.

Dass ihre Fans seit der Beziehung mit dem fast 17 Jahre jüngeren Tom Kaulitz ein ums andere Mal über eine neue Schwangerschaft spekulierten, schien Klum viel Spaß zu bereiten. Immer wieder befeuerte sie diese Gerüchte mit zweideutigen Fotos und Sprüchen bei Instagram. Ob sie sich auch dieses Mal wieder nur einen Scherz erlaubt hat, wird sich zeigen. Für ihren 30-jährigen Ehemann wäre es jedenfalls das erste eigene Kind.