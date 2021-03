Gerade erst wird bekannt, dass Willi und Jasmin Herren sich nach drei Jahren Ehe getrennt haben. Nun hat sich der 45-Jährige unter die Nadel seines Tätowierers gelegt. Mit dem gewählten Motiv scheint sich der Mallorca-Star auf die traurigen Ereignisse zu beziehen, es wirft dennoch Fragen auf.

Vergangene Woche gibt Jasmin Herren die Trennung von Ehemann Willi Herren bekannt. Und während viele sich nach einer solchen Erfahrung nach Veränderung sehnen und ihre Frisur oder ihren Kleidungsstil ändern, hat sich der Mallorca-Sänger stattdessen bei seinem Tätowierer eingefunden und sich ein neues Werk stechen lassen.

Willi Herrens Wade mit dem Vaterunser (Foto: instagram.com/williherren)

Auf der Wade des Reality-TV-Stars prangt nun jede Menge Text. Er selbst erklärt dazu: "Ich habe mir das Vaterunser stechen lassen." Warum es ausgerechnet dieser Text wurde, wird nicht ganz klar. Auch wenn es das bekannteste Gebet des Christentums ist, ist es als Tattoo doch eher ungewöhnlich.

Herren erklärt seine Entscheidung auch nicht weiter, sondern wird in seiner Instagram-Story, in die er das Bild des neuen Werks hochgeladen hatte, eher noch kryptischer. "Kennt ihr das? Ihr geht in ein Gespräch rein, in der Hoffnung, dass was Gutes dabei rauskommt, und ich muss sagen, es war ein sehr fruchtbares Gespräch", so der 45-Jährige. Ob er sich damit auf das Trennungsgespräch mit seiner Noch-Ehefrau bezieht, bleibt unklar.

Grund für Trennung weiter unbekannt

Am 2. März hatte Jasmin Herren bei Instagram ein Foto des Paares gepostet und sich im Text dazu von Herren und ihrer gemeinsamen Beziehung verabschiedet. "Ich hätte nie gedacht, dass es so kommt! Willi und ich sind wohlauf, aber unsere Ehe ist beendet! Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Es ist schlimm genug", schrieb die 42-Jährige, mit der Willi Herren seit 2018 verheiratet war. 2019 nahm das Paar unter anderem an der RTL-Show "Das Sommerhaus der Stars" teil, nachdem erste Trennungsgerüchte die Runde machten. 2020 bewiesen sie sich und der Öffentlichkeit ihre Liebe aber noch einmal bei der VIP-Edition der TVNOW-Show "Temptation Island".

Willi Herren nahm zuletzt gemeinsam mit Giulia Siegel, Patricia Blanco und weiteren Reality-TV-Stars an der Aufzeichnung der Sat.1-Show "Promis unter Palmen" teil und kehrte eben erst von den Dreharbeiten aus Thailand zurück. Ob die lange Abwesenheit von zu Hause dem Paar schlussendlich nicht guttat, ist nicht bekannt. Über die Gründe für ihre Trennung schweigen sich beide bislang aus.