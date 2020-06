Die Corona-Krise trifft nicht zuletzt Kulturschaffende besonders hart. Oder die, die sich dafür halten. Die Ballermann-Stars zum Beispiel. Auch Willi Herren leidet unter der Auftragsflaute. So sehr, dass er inzwischen Insolvenz angemeldet hat. "Wir haben Angst", gestand er bereits im März.

Hier dürften ihm die frisch transplantierten Haare ordentlich zu Berge gestanden haben: Willi Herren ist pleite! Der beliebte Party-Sänger und Schauspieler hat Insolvenz angemeldet.

Wie RTL.de exklusiv erfahren hat, wurde bereits Anfang Mai unter dem Aktenzeichen "70c IN 118/20" das Hauptinsolvenzverfahren vor dem Amtsgericht Köln eröffnet. Herren bestätigte die Insolvenz, wollte sich aber erstmal nicht weiter äußern.

Nicht zuletzt die Corona-Krise wird Herren in diese Krise geführt haben: "Wir haben Angst", gestand der 44-Jährige bereits Anfang März. Und er sollte offenbar recht behalten: Sämtliche Auftritte sind abgesagt worden, der finanzielle Schaden entsprechend groß. Schon damals fürchtete er: "Ich stehe echt vor der Situation, zu überlegen, zum Amt zu gehen und Zuschuss zu beantragen."

Nun aber offenbar der finanzielle Super-GAU. Wie hoch die Verbindlichkeiten von Willi Herren sind, ist noch nicht bekannt. Bis zum 1. Juli können Gläubiger noch ihre Forderungen beim Insolvenzverwalter anmelden.

Keine Partys am Ballermann

Herren wurde in den 90er-Jahren durch seine Rolle des Olli Klatt in der "Lindenstraße" bekannt, die er bis 2007 verkörperte. In der Folge machte er immer wieder auch Negativschlagzeilen - mit seinem Alkoholkonsum, Fahren ohne Führerschein oder Rangeleien in der Öffentlichkeit. Auch die Ehe mit seiner Frau Jasmin verläuft bisweilen turbulent.

Einen Großteil seiner Einnahmen dürfte Herren mittlerweile jedoch seiner Tätigkeit als Sänger verdanken. Schließlich hat er sich mit Songs wie dem Peter-Wackel-Cover "Scheiß drauf! Mallorca ist nur einmal im Jahr" als Stimmungsmacher am Ballermann etabliert. Doch der Corona-Pandemie fielen bislang auch alle Partys auf der Baleareninsel in diesem Jahr zum Opfer.

2020 ist somit auch für Herren bisher ein absolutes Horror-Jahr. Aber der 44-jährige Kölner ist bekanntlich hart im Nehmen. Willi wäre nicht Willi, würde er sich nicht auch aus dieser Situation wieder herauskämpfen.