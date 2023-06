Mittlerweile scheint sich Superstar Madonna auf dem Weg der Besserung zu befinden. Doch ihr angeschlagener Gesundheitszustand, der ihr mehrere Tage auf der Intensivstation bescherte, war offenbar wirklich besorgniserregend. Das sickert nun aus ihrer Familie durch.

Die Meldung geht am Mittwochabend um die Welt: Madonna lag bis vor Kurzem auf der Intensivstation, nachdem sie sich eine "schwere bakterielle Infektion" zugezogen hatte. Inzwischen soll es der 64-Jährigen zwar wieder besser gehen. Doch Familienmitglieder lassen nun durchsickern, wie ernst es tatsächlich um sie bestellt war.

So zitiert die britische Zeitung "Daily Mail" einen namentlich nicht genannten Angehörigen Madonnas mit den Worten, die Familie habe sich "auf das Schlimmste vorbereitet". Und weiter: "Alle haben gedacht, dass wir sie verlieren könnten. So hat sich die Situation tatsächlich dargestellt."

Mit Blick auf die Dramatik der Ereignisse habe man sich entschieden, das Geschehen "seit Samstag" geheim zu halten. Madonna soll just am Sonnabend in New York zusammengebrochen sein. Die Familienmitglieder habe der Vorfall enger zusammenrücken lassen, wird der Insider weiter von der "Daily Mail" zitiert.

Auch für Madonna selbst sei der Zusammenbruch ein Weckruf gewesen, sagte dem Zeitungsbericht zufolge der Verwandte der Sängerin. "Sie hat nicht so gesund gelebt, wie sie es in ihrem Alter tun sollte und ist in den vergangenen Monaten abgemagert", erklärte er. Und weiter: "Sie hält sich immer noch für jung, ist es aber einfach nicht mehr. Noch dazu glaubt sie, sie sei unverwundbar."

Lourdes stets an ihrer Seite

Madonna hat insgesamt sechs Kinder: Die 26-jährige Tochter Lourdes und den 22-jährigen Sohn Rocco hat sie selbst zur Welt gebracht. Bei David (17), Mercy (17) und den zehnjährigen Zwillingen Stelle und Estere handelt es sich um Adoptivkinder. Lourdes soll laut "Daily Mail" von einem Aufenthalt in Paris zurück in die USA geeilt sein und dort die ganze Zeit an der Seite ihrer Mutter verbracht haben. Rocco habe wohl gerade eine Motorradtour mit Freunden in Rumänien beendet, heißt es weiter. Auch er soll inzwischen in die USA zurückgekehrt sein.

Madonnas Manager Guy Oseary erklärte in einem offiziellen Statement auf Instagram, der Gesundheitszustand der Sängerin habe sich inzwischen wieder verbessert. "Sie befindet sich aber noch in medizinischer Behandlung. Eine vollständige Genesung wird erwartet", so Oseary.

Der Manager bestätigte, dass die Sängerin den Start ihrer geplanten "Celebration Tour" verschieben muss, die am 15. Juli im kanadischen Vancouver beginnen sollte. Man wolle den Fans neue Details mitteilen, sobald man mehr wisse - darunter auch das neue Startdatum für die Tour und Termine für weitere verschobene Auftritte. Ob auch die in Deutschland geplanten Shows zur Disposition stehen, ist noch unklar. Im November will Madonna in Köln und Berlin gastieren.