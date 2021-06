Lena Meyer-Landrut kündigt noch für diese Woche neue Musik an. Während sich die einen - ihre Fans - freuen, ärgern sich die anderen. Genauer gesagt Musikkollegin Dillon. Sie macht der 30-Jährigen schwere Vorwürfe, soll sie das Albumcover doch bei ihr abgekupfert haben.

Vor etwas mehr als zwei Jahren veröffentlichte Lena Meyer-Landrut mit "Only Love, L" ihr letztes Album. Musikalisch wurde es dann eher still um sie. Dafür heiratete die Sängerin angeblich ihren "The Voice"-Kollegen Mark Forster und bekam ein Kind. Als die 30-Jährige kürzlich sämtliche Inhalte ihres Instagram-Accounts löschte, ahnten es ihre Fans schon: Es wird bald neue Musik geben. Nun ist es also so weit.

Am kommenden Freitag erscheint eine neue Single. Das geht aus den Fotos und Videos auf Lenas Instagram-Kanal hervor. "Strip" heißt das Stück, und in einem kurzen Video ist ein Sound zu hören, der Sommerlaune versprüht. Die Optik ist in einem schlichten Vintage-Stil gehalten. Meyer-Landrut ist in mehreren Outfits zu sehen: in einer hellgrauen Radlerhose mit weißem Tanktop, später in einem eleganten braunen Seidenkleid.

Bereits jetzt findet man auf ihrer Webseite den Link zu drei EPs mit den Titeln "Confident", "Kind" und "Optimistic", die zwischen dem 21. und 28. Mai erschienen sind. Sie wurden mit Songs aus den vergangenen Jahren bestückt und sollen den Weg zur neuen Single ebnen. Schön für Meyer-Landrut-Fans, ärgerlich offenbar für ihre Kollegin Dillon. Die macht gerade ihrer Wut in den sozialen Medien Luft, findet sie doch, dass Meyer-Landrut das Cover zu "Kind" bei ihr abgekupfert hat.

"Warum musst du klauen?"

Die in Brasilien geborene und in Deutschland lebende Indie-Künstlerin schreibt: "Dein Gesicht taucht auf meinem Bildschirm auf, um mir von deiner neuen EP 'Kind' zu berichten und ach je, Mädchen, was ist passiert? Du hättest mich wissen lassen können, dass du meine Arbeit magst und mein Team und meine künstlerische Ausrichtung, und wir hätten darüber diskutieren können, mit dir zu arbeiten und dir zu helfen."

Und Dillon, die eigentlich Dominique Dillon de Byington heißt, macht keinen Hehl daraus, dass sie richtig sauer darüber ist. "Wirklich Mädchen, warum musstest du klauen? Den Titel? Das Artwork-Konzept? Die Fotografie? Wirklich Mädchen, alles? Du solltest dich so dumm schämen, von einer weiblichen, kommerziell weniger erfolgreichen Künstlerin zu klauen, und dein Verhalten ist nur ein weiteres Paradebeispiel eines weiteren geldgetriebenen Machtmissbrauchs einer Einzelperson. Schande über dich!"

Natürlich stellt die 33-Jährige zum Vergleich auch die entsprechenden Bilder ein. Es mag durchaus Parallelen geben, aber es gibt ebenso auch Fans, für die die Unterschiede auf der Hand liegen. So schreibt jemand: "Ich sehe, dass dich das sehr verletzt, und die Möglichkeit des geistigen Diebstahls ist schon hoch. Aber das Konzept von Lena ist schon ein wenig unterschiedlich. 'Kind' ist zum Beispiel nur eine von drei Platten, die eine Reihe bilden und schon durchdacht wirken." Ein anderer ist überzeugt, dass Lena Meyer-Landrut das Dillon-Bild nie zu Gesicht bekommen hat. Die ehemalige Eurovision-Song-Contest-Gewinnerin hat sich dazu bislang noch nicht geäußert.