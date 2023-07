Dass Johnny Depp kein Kind von Traurigkeit ist, ist nicht erst seit seiner juristischen Schlammschlacht mit Ex Amber Heard bekannt. Nun hat der 60-Jährige auf der Tournee mit seiner Band Hollywood Vampires aber womöglich zu sehr über die Stränge geschlagen - bis hin zur Bewusstlosigkeit.

Wer auch immer was in welchem Zustand in der Beziehung von Johnny Depp und Amber Heard angestellt hat, sei einmal dahingestellt. Eines wurde im Rosenkrieg des einstigen Schauspielerpaares aber auf jeden Fall deutlich: Rauschmittel wie Alkohol dürften in der einen oder anderen Situation definitiv eine Rolle gespielt haben.

Dass Johnny Depp nicht zuletzt ein Faible für Rotwein hat, war allerdings auch zuvor bereits bekannt. So kommentierte der Hollywood-Star etwa Gerüchte, er gebe monatlich rund 30.000 Euro für den Rebsaft aus, schon beinahe beleidigt: "Es ist deutlich mehr."

Konzertabsage in Budapest

Hat sein Hang, auch mal einen über den Durst zu trinken, Depp nun bei einem geplanten Auftritt mit seiner Gruppe Hollywood Vampires in Ungarns Hauptstadt Budapest einen Strich durch die Rechnung gemacht? Dies mutmaßt zumindest das ungarische Magazin "Blikk".

So soll der 60-Jährige kurz vor der geplanten Show am 18. Juli noch Alkohol trinkend in der Öffentlichkeit gesehen worden sein. Auf Twitter kursiert auch ein Foto, dass Depp mutmaßlich am Konzerttag mit einem Drink in der Hand zeigt.

Wie "Blikk" weiter meldet, sei der Gitarrist der Hollywood Vampires später bewusstlos in seinem Hotelzimmer aufgefunden worden. Da Depp nicht ansprechbar gewesen sei, sei sogar ein Arzt konsultiert worden. Die Show in Budapest fiel daraufhin ins Wasser.

Auch Slowakei-Show fiel aus

Dabei hatte der Einlass zu dem Konzert schon begonnen. Tausende Fans sollen bereits in der Halle auf den Auftritt von Depp mit seinen Band-Kollegen Alice Cooper und Joe Perry gewartet haben, als die Nachricht rausging: "Aufgrund unvorhergesehener Umstände werden die Vampires ihre heutige Show in Budapest absagen." Als offiziellen Grund gab die Gruppe damals eine Erkrankung von Johnny Depp an.

Auch ein Konzert in der Slowakei sagten die Hollywood Vampires einige Tage danach ab. Diesmal hieß es, die vorgesehene Location habe sich als ungeeignet für die Show erwiesen. Bei einem Auftritt am 23. Juli in Wolfsburg hatte sich Johnny Depp aber definitiv wieder gefangen: Hier stand die Band geeint auf der Bühne.