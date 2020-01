Eigentlich hält sich Xavier Naidoo mit privaten Informationen in der Öffentlichkeit lieber zurück. In einer Doku spricht er jetzt aber ganz offen sogar zum ersten Mal über seinen Sohn.

Am Dienstagabend zeigte Vox die TV-Dokumentation "Absolut Xavier Naidoo". Darin spricht der sonst eher verschlossene Sänger viel über private Dinge. Es ist zum Beispiel das erste Mal, dass er seinen Sohn öffentlich thematisiert.

Dass er einen kleinen Jungen hat, erfuhren Fans und Medien 2015 überhaupt nur zufällig, als Naidoo noch Host der Vox-Show "Sing meinen Song" war. Damals rutschte ihm diese Info eher versehentlich heraus, als er zu Kollegin Yvonne Catterfeld sagte: "Wir haben noch ein paar am Tisch, die keine Familie haben, aber Yvonne, du bist seit ein paar Monaten Mama, ich bin seit über einem Jahr Papa."

Inzwischen ist der Junge also etwa sechs Jahre alt, und wie Naidoo in der Doku verrät, wächst er zweisprachig auf, lernt Deutsch und Englisch. Und nicht nur das. "Mir war immer wichtig, dass mein Sohn Körpersprache lesen kann, Empathie", so Naidoo. "Ich habe mir den Kopf zerbrochen: Kann ich darauf einwirken? Jetzt habe ich aber das Glück, dass ich einen sehr empathischen Jungen habe. Er ist zwar ein ziemlicher Rabauke, aber er kann sehr gut 'Entschuldigung' sagen", erklärte der 48-jährige Musiker weiter. "Jetzt ist es so weit, dass mein Sohn, wenn wir irgendwo sind, zu allen Leuten hingeht und sich vorstellt. Er geht zu den Eltern von Kindern hin und sagt: 'Hello, this is my father.'" Überhaupt sorge sein Sohn überall dafür, dass sich alle Menschen begrüßen.

"Mit dem Messer am Arm"

Der aus dem Mannheimer Stadtteil Wallstadt stammende Musiker mit südafrikanischen und indischen Wurzeln sang zwar schon früh im Gospelchor, machte nach der Schule aber erstmal eine Ausbildung zum Koch. "Ich bin von der Bahn hierher gelaufen, zurück mit der Bahn nach Hause. Wir haben jeden Tag gedacht, wir hören auf. Waren jeden Tag mit dem Messer am Arm und haben gesagt, wir reißen was auf, nur damit wir nicht arbeiten müssen", erinnert er sich an eine Zeit, die ihm schwer zu schaffen machte. So schwer, dass er die Ausbildung nach acht Monaten schließlich abbrach. Von da an wollte er nur noch Musik machen.

Die richtige Entscheidung, wie man heute weiß. Immerhin ist er seit 25 Jahren gut im Geschäft, feierte mit den Söhnen Mannheims Erfolge, hatte Solo-Hits wie "Dieser Weg", "Sie sieht mich nicht" und "Abschied nehmen", gewann zahlreiche Musikpreise und ist aktuell zum zweiten Mal Juror bei "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS).

