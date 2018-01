Unterhaltung

Logan Paul entschuldigt sich: Youtuber filmt eine Leiche

Er wollte sich ein bisschen gruseln, darum fuhr er in den berüchtigten "Selbstmordwald". Dass Logan Paul da tatsächlich eine Leiche sehen würde, hätte er wohl nicht gedacht. Er filmte den Moment, stellte das Material auf Youtube. Nun muss er sich dafür verantworten.

Der US-amerikanische Youtube-Star Logan Paul hat sich dafür entschuldigt, in einem Video die Leiche eines Menschen gezeigt zu haben, der offenbar Suizid begangen hat. "Ich habe noch nie so viel Kritik bekommen, weil ich noch nie einen solchen Fehler gemacht habe", schrieb der 22-Jährige auf Twitter. Er habe die Aufmerksamkeit auf Suizid-Prävention richten wollen, sei aber durch das eigene Entsetzen fehlgeleitet worden.

Das Video zeigt, wie Paul mit Freunden durch einen Wald streift. Es handelt sich um Aokigahara, den so genannten "Selbstmordwald" gut 100 Kilometer westlich der japanischen Hauptstadt Tokyo. Die Gruppe um Paul entdeckt in dem Video eine Leiche. Es scheint, als hätten die jungen Leute nicht damit gerechnet, sie zu finden. Das Gesicht der toten Person wird unkenntlich gemacht, doch es werden Nahaufnahmen des Körpers gezeigt.

Als einer von den Freunden sagt, er fühle sich nicht gut, macht sich Paul über ihn lustig. "Hast du etwa noch nie neben einem Toten gestanden?", fragt er scherzhaft, bevor er zu lachen anfängt - wobei er später in dem Video angibt, sein Lachen spiegele nicht seine Gefühle wieder, es sei einfach eine Bewältigungsstrategie.

"Du bist purer Müll!"

Nach der Veröffentlichung des Videos kritisierten nicht nur zahlreiche Medien, sondern auch Prominente Pauls Umgang mit dem Thema Selbstmord. Er könne nicht fassen, dass so viele junge Leute zu dem Youtuber aufschauen würden, twitterte etwa "Breaking Bad"-Star Aaron Paul. Er richtete das Wort direkt an Paul. "Du bist purer Müll. So einfach ist es", schrieb er. Auch die "Game of Thrones"-Darstellerin Sophie Turner schaltete sich ein. Sie bezeichnete Paul in einem Twitter-Post als Idioten. Sie bete zu Gott, dass er niemals so etwas durchmachen müsse, wie der Mann in dem Video.

Rat und Nothilfe Bei Suizidgefahr: Notruf 112

Beratung in Krisensituationen: Telefonseelsorge (Tel.: 0800/111-0-111) oder Kinder- und Jugendtelefon (Tel.: 0800/111-0-333; wochentags von 14 bis 20 Uhr)

Auf den Seiten der Deutschen Depressionshilfe sind Listen mit regionalen Krisendiensten und mit Kliniken zu finden. Zudem gibt es viele Tipps für Betroffene und Angehörige.

Der umstrittene Clip ist mittlerweile nicht mehr in Pauls YouTube-Kanal aufrufbar. Bevor er entfernt wurde, soll es nach Medienberichten mehr als sechs Millionen Mal angeklickt worden sein. Etliche Internetnutzer hatten Logan vorgeworfen, er beute einen Suizid aus, um Klicks und damit Geld zu bekommen. Paul wurde über die mittlerweile eingestellte Video-Plattform Vine bekannt. Sein Youtube-Kanal zählt zu den beliebtesten weltweit. "Logan Paul Vlogs" zählt über 15 Millionen Abonnenten, Platz 51 der beliebtesten Youtube-Kanäle.

Quelle: n-tv.de