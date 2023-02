Nicht nur bei Iris und Peter Klein hängt seit den Fremdgeh-Vorwürfen der Katzenberger-Mutter der Haussegen schief. Auch die angebliche Affäre Yvonne Woelke bekommt die Auswirkungen des Dramas zu spüren. Nun könnte auch ihre Ehe am Ende sein.

Auch mehr als eine Woche nach dem Ende der 16. Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" reißen die Schlagzeilen nicht ab. Dabei geht es allerdings nicht um die Teilnehmer der quotenreichen RTL-Show, sondern um deren Unterstützer vor Ort in Australien. Iris Klein wirft ihrem Ehemann Peter Klein, Begleiter von Lucas Cordalis, vor, sie mit Yvonne Woelke, Freundin von Dschungelkönigin Djamila Rowe, betrogen zu haben.

So weit, so bekannt, denn Iris Klein trägt die Streitigkeiten von Beginn an bei Instagram und damit in der Öffentlichkeit aus. Inzwischen hat sich sogar ihre Tochter, Daniela Katzenberger, schon zu den Ereignissen geäußert. Und obwohl Peter Klein und Yvonne Woelke jegliches Fehlverhalten vehement abstreiten, soll das Ganze nun auch Folgen für die Ehe der Woelkes haben. Die 41-jährige Schauspielerin musste ihr Zuhause auf Drängen ihres Ehemannes hin zumindest erstmal verlassen.

Schon kurz nach der Rückreise aus Australien herrschte zwischen den beiden dicke Luft, wie Yvonne Woelke im Interview mit RTL beklagte. "Er redet aktuell kein Wort mehr mit mir." Zu diesem Zeitpunkt hoffte sie allerdings noch, dass ihre "Klamotten nicht schon auf der Straße stehen".

Bei Freundin untergeschlüpft

Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, ist genau das aber wohl mit einigen Tagen Verzögerung nun passiert. Der Hamburger Unternehmer hat die ehemalige "Miss Germany" nach sechs Ehejahren aus dem gemeinsamen Haus komplementiert. "Ja, ich bin zu Hause ausgezogen. Habe ein paar Sachen zusammengesucht und bin mit einem Koffer zu meiner Freundin Janina Youssefian. Ich wohne erst mal bei ihr", zitiert das Blatt die vorerst Heimatlose.

Schuld an dem Dilemma sei nur eine, ist sich Woelke sicher, und das ist Iris Klein. "Sie hat mit ihren Gerüchten und Fantasien meine Ehe zerstört", sagt sie. Doch Yvonne Woelke will um ihre Liebe kämpfen, fügt allerdings etwas desillusioniert hinzu: "Es sieht nicht gut aus." Bei Instagram lud sie dann noch ein Foto von sich hoch, das sie wie folgt kommentierte: "Egal was ich schreibe, es ist immer falsch. Also schreibe ich einfach mal gar nix."

Finaler Auslöser für die womöglich aussichtslose Ehe-Situation könnten die letzten Instagram-Storys von Iris Klein sein, laut derer Peter Klein und Yvonne Woelke trotz aller Unschuldsbeteuerungen per WhatsApp weiter in Kontakt stehen sollen. Auch Bilder vom Flughafen, auf denen die zwei sich innig aneinanderlehnten, dürften weder bei Iris Klein noch bei dem Ehemann von Yvonne Woelke für ihre Glaubwürdigkeit gesorgt haben. Fortsetzung folgt.