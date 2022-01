Nicht nur Otto Normalverbraucher tummeln sich auf Tinder und Co. Auch so mancher Promi sucht sein Liebesglück mithilfe einer Dating-App. Der ehemalige One-Direction-Sänger Zayn Malik soll dazu gehören. Und das nur wenige Monate nach seiner Trennung von Model Gigi Hadid.

Musiker Zayn Malik treibt sich anscheinend auf einer Dating-App herum. Das berichten die britischen Zeitungen "The Sun" und "Daily Mail" übereinstimmend unter Berufung auf einen Clip, der derzeit in den sozialen Netzwerken die Runde macht. In ihm ist offenbar der bärtige Malik zu sehen, der unter dem Benutzernamen "Zed" versucht, die Gesichtsausdrücke verschiedener Emojis nachzuahmen.

Der Clip soll von der Dating-Plattform "WooPlus" stammen. Sie verwende Gesichtserkennungstechnologie, um die Identität der Benutzer zu überprüfen, heißt es zur Erklärung.

Der Name der Plattform gibt bereits einen Hinweis auf die Zielgruppe, die mit ihr angesprochen werden soll. So hat sich "WooPlus" darauf spezialisiert, kurvigeren Singles zum Liebesglück zu verhelfen.

Trennung von Hadid im Herbst

Malik hatte bereits 2016 in einem Interview mit dem "Billboard"-Magazin erklärt, dass er auf "kurvigere Frauen" stehe, die an bestimmten Stellen "etwas mehr" hätten. Seine Ex-Freundin, Model Gigi Hadid, passte allerdings nicht gerade in dieses Schema.

Was sie von der jetzigen Liebessuche ihres Verflossenen hält, ist nicht bekannt. Malik und Hadid gehen erst seit Herbst 2021 getrennte Wege. Ende Oktober bestätigten verschiedene Insider aus dem Umfeld des Paares dem "People"-Magazin, dass die beiden schon einen Monat zuvor die Beziehung beendet hätten.

Ein möglicher Grund für die Trennung soll eine Auseinandersetzung zwischen dem Sänger und der Mutter des Models, Yolanda Hadid, gewesen sein. Malik soll dabei handgreiflich geworden sein, er bestreitet die Vorwürfe allerdings vehement.

Ruhm durch One Direction

Der britische Sänger mit pakistanischen Wurzeln und das US-Model, Tochter einer Niederländerin und eines jordanischen Geschäftsmannes, waren mit Unterbrechungen seit 2015 ein Paar. Gemeinsam haben sie Tochter Khai.

Malik wurde als Mitglied der Boyband One Direction bekannt, die 2010 in der britischen Castingshow "The X Factor" zusammengestellt worden war und weltweit Erfolge feierte. 2015 verließ er die Gruppe.