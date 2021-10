Es ist ein spannendes TV-Experiment, mit dem RTL demnächst an den Start geht. In "Unbreakable - Wir machen dich stark!" treten zehn Stars zur Vergangenheitsbewältigung an. Mit dabei sind etwa Christian Kahrmann, Mimi Fiedler und Susianna Kentikian.

Es ist eine Binsenweisheit: Auch Prominenz schützt nicht davor, dass das eigene Leben womöglich in Schieflage gerät. Egal, ob es um Ängste, die Verarbeitung von Verlusten, Suchtprobleme oder gar Erfahrungen mit Gewalt und Missbrauch geht - all das kann jeden treffen. RTL und TVNOW schicken nun ab 10. November zehn Promis auf eine "ganz persönliche Heldenreise", auf der sie sich ihrer Vergangenheit stellen.

"Unbreakable - Wir machen dich stark!", lautet der Titel des Formats, das es in dieser Form noch nicht im deutschen TV gab. Zu Beginn der sechsteiligen Reihe, die bereits abgedreht ist, würden alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen ein Ziel definieren, das sie mithilfe professioneller Hilfe erreichen wollten, heißt es in der Ankündigung. Zu den unterstützenden Profis gehören unter anderem eine Psychologin, aber auch Kampfsporttrainer.

Von Schauspielern bis Sportlerinnen

Die zehn Prominenten wiederum kommen aus ganz verschiedenen Bereichen und bringen die unterschiedlichsten Belastungen mit. Das Schicksal des ehemaligen "Lindenstraßen"-Darstellers Christian Kahrmann etwa sorgte in den vergangenen Wochen für viel Aufsehen. Im Frühjahr 2021 erkrankte der Schauspieler so schwer an Covid-19, dass er drei Wochen in ein künstliches Koma versetzt werden musste. Während dieser Zeit starb sein Vater an Corona - Kahrmann hatte keine Möglichkeit, sich von ihm zu verabschieden. Nur wenig später starb auch noch seine Mutter an Krebs. Der 49-Jährige will diese Schicksalsschläge in der Sendung verarbeiten.

Zu Kahrmann gesellen sich in dem Format die Schauspieler Hardy Krüger Jr. und Mimi Fiedler, die früheren "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Stars Eric Stehfest und Jasmin Tawil, Ex-"Unter uns"-Darsteller Marvin Linke, "Let's Dance"-Profitänzerin Ekaterina Leonova, die ehemalige Degenfechterin Monika Sozanska, Comedian Osan Yaran und Boxerin Susianna Kentikian.

"Unbreakable - Wir machen dich stark!" läuft ab 10. November immer mittwochs um 20.15 Uhr bei RTL. Bei TVNOW sind die ersten beiden Kapitel bereits ab Donnerstag, 4. November, und dann jeweils 14 Tage vorab abrufbar.