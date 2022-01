Nachdem feststeht, dass Lucas Cordalis wegen Corona nicht ins Dschungelcamp ziehen kann, grassiert das Gerücht, er werde durch Sängerin Blümchen ersetzt. Getreu dem Motto: Wie ein Boom Boom Boom Boom Boomerang, kommt sie immer wieder bei uns an. Aber stimmt das?

Es ist immer gut, einen Plan B in der Tasche zu haben. Erst recht in Corona-Zeiten. Das hatten offenbar auch die Macher des Dschungelcamps auf dem Schirm und für alle Eventualitäten vorgesorgt. So nahmen sie etwa wohlweislich Jasmin Herren als Ersatzkandidatin nach Südafrika mit, falls ein Star kurzfristig ausfallen sollte.

Im Falle von Christin Okpara hat sich das bezahlt gemacht. Nachdem aufgeflogen war, dass die Reality-TV-Darstellerin mit einem gefälschten Impfpass unterwegs war, wurde sie kurzerhand aus dem Cast von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" gestrichen. Für sie rückte Herren nach. Die Ballermann-Sängerin und Witwe des 2021 verstorbenen Schauspielers Willi Herren hielt sich bereits für ihren potenziellen Einsatz bereit.

Nun fällt mit Lucas Cordalis allerdings gleich noch ein zweiter Promi aus, noch ehe die Sendung überhaupt begonnen hat. Ihm wurde ein positiver PCR-Test zum Verhängnis. Aufgrund seiner Corona-Infektion befindet er sich nun in Selbstisolation, in der er medizinisch betreut wird. Symptome habe der 54-Jährige nicht, heißt es. Vielleicht kann er zu einem späteren Zeitpunkt noch in das Geschehen am Lagerfeuer eingreifen.

"Tööööörööööö!"

Zum Start muss der Mann von Daniela Katzenberger und Sohn des allerersten Dschungelkönigs Costa Cordalis allerdings definitiv passen. Gibt es nun etwa auch in seinem Fall einen Plan B? Womöglich gar einen Plan, der mit B wie Blümchen beginnt?

Ein entsprechendes Gerücht machte jedenfalls alsbald die Runde. So spekulierte die Entertainerin Nina Queer auf ihrer Instagram-Seite, ihre "Schwester" Jasmin Wagner, wie Blümchen mit bürgerlichem Namen heißt, werde in Südafrika mit von der Partie sein. Veranlasst wurde sie dazu offenbar durch Fotos und Clips, die wiederum Blümchen am Dienstag bei Instagram gepostet hatte.

Die Sängerin ist in den Aufnahmen auf einer Safari, inmitten von Elefanten zu sehen. Dazu schrieb sie in Anspielung auf die Dickhäuter lediglich: "Tööööörööööö!" Zudem versah sie den Post allerdings mit der Ortsmarke "Kruger National Park". Das schien perfekt zu passen. Schließlich wird das Dschungelcamp ganz in der Nähe des südafrikanischen Wildschutzgebiets produziert.

Ex von Lucas Cordalis

Dass die 41-Jährige auf Nachfragen in ihrer Kommentarspalte, ob sie etwa Ersatzkandidatin bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" sei, nicht antwortete, mag die Gerüchteküche überdies befeuert haben. Mal abgesehen von einem weiteren klitzekleinen Detail, das den Austausch von Cordalis gegen Blümchen zu einem ganz besonderen Coup gemacht hätte: Lange vor seiner Liebe zu Daniela Katzenberger, und lange vor Blümchens inzwischen gescheiterter Ehe mit dem Unternehmer Frank Sippel, waren die beiden ab Mitte der 1990er-Jahre mal für vier Jahre ein Paar.

Doch Pustekuchen! All die scheinbar todsicheren Hinweise auf Blümchens Dschungelcamp-Einzug sind nichts wert. Das hat RTL inzwischen unmissverständlich klargestellt: Im Falle von Lucas Cordalis wird es keinen Nachrücker und keine Nachrückerin wie Jasmin Herren geben. Sollte Cordalis auch zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr ins Dschungelcamp ziehen können, geht die Show mit lediglich elf Teilnehmerinnen und Teilnehmern über die Bühne. "Wie ein Boom Boom Boom Boom Boomerang, komm ich immer wieder bei dir an", sang Blümchen einst in einem ihrer Techno-Pop-Hits, mit denen sie in den 90er-Jahren Erfolge feierte. Ins Dschungelcamp kommt sie jedoch nicht geflogen.

"Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" beginnt am 21. Januar um 21.30 Uhr bei RTL. Daniel Hartwich und Sonja Zietlow führen wie gewohnt durch die Sendung, bis sich am 5. Februar entscheidet, wer Dschungelkönig oder Dschungelkönigin wird. Am 6. Februar findet das "Große Wiedersehen" aller Dschungel-Stars statt. Die Show ist auch auf RTL+ abrufbar.