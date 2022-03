Sie hat ukrainischen Rap über die Grenzen des Landes bekannt gemacht. Alyona Alyonas energetischer Sound, ihr Plädoyer für Selbstakzeptanz und Gedanken zum Heimatbegriff machen sie über Nacht bekannt. Seit Putins Angriffskrieg nutzt sie die sozialen Medien, um für die Menschen und die Freiheit ihres Landes einzustehen.

Alyona Alyona hat gerade Medizin für ihren Heimatort aus Kiew abgeholt, als wir unser Gespräch per Videoanruf starten. Die knapp 90-minütige Fahrt von Baryschiwka bis in die Hauptstadt hat viele Eindrücke hinterlassen. "An einem Kontrollpunkt wurde ich von Soldaten des ukrainischen Militärs erkannt und freudig begrüßt", sagt die Rapperin, die gebürtig Alyona Olehivna Savranenko heißt. In Kiew angekommen habe sie sich ein wenig ängstlich gefühlt, aber die Freude, ihren alten Wohnort wiederzusehen, sei größer gewesen.

Es ist fast zwei Wochen her, dass die 30-Jährige wegen des Kriegsausbruchs zurück in die Wohnung ihrer Eltern gekehrt ist. Statt ins Aufnahmestudio zu gehen, hilft sie nun in der örtlichen Apotheke aus. Andere Frauen würden Uniformen nähen und Molotowcocktails bauen. So finde jeder seine Aufgabe in Baryschiwka. Ein Ort mit etwa 10.000 Einwohnern, Plattenbausiedlungen und lediglich einem Supermarkt. "Nur 10 Kilometer von hier tobt der Krieg. Jeden Tag hören wir Explosionen und Schüsse", beschreibt Alyona Alyona die aktuelle Situation. Irgendwann könne man auseinanderhalten, ob die Geräusche von Nahem oder weit entfernt kommen, ob sie von Panzern oder Raketen stammen, sagt sie weiter. "Ich kann jedoch immer noch nicht glauben, dass das jetzt hier passiert."

Auch schon vor vier Jahren schwelte der seit 2014 begonnene Konflikt zwischen der Ukraine und Russland. An einen russischen Einmarsch dachten da aber wohl die wenigstens. Damals erlebte die studierte Pädagogin, die als Erzieherin in einem Kindergarten in der kleinen Gemeinde arbeitete, ihren Durchbruch als Künstlerin. Den Anstoß gab das DIY-Video zum Song "Рибки" (Fischlein), das es 2018 zum viralen Youtube-Hit schaffte. Quietschbunt mischen sich Aufnahmen von ihr im silbernen Badeanzug auf einem Jetski mit Surfer-Filmmaterial aus dem Archiv sowie Comic-Einblendungen aus Spongebobs Unterwasserwelt Bikini Bottom. Dabei brettert sie gekonnt und mit kaum hörbaren Atempausen ihren Text über die hallenden Trapbeats. Es folgte 2019 ihr Debütalbum "Пушка" (Gewehr), eine Tour von Berlin bis nach Reykjavik und Festivalauftritte. Dazu landete sie auf Toplisten der US-Medien "Forbes" und "New York Times". Die "Vogue" kam zum Schluss: "Ukraine's Most Unlikely Rap Star" ("Der wohl unwahrscheinlichste Rap-Star aus der Ukraine").

Rihannas Hotelsuite wird zum Hinterhof mit Graffiti

Sie ist eine normale Frau, die über normale Dinge rappt, so beschreibt sich Alyona Alyona selbst gegenüber dem Modemagazin. Drogen, Geld, Statussymbole - das alles sind nicht ihre Themen. Auch ohne ukrainische Sprachkenntnisse kann sie ihrem Publikum Body Positivity, Selbstermächtigung oder die Abkehr vom Landleben vermitteln. Denn die Rapperin versteht nur zu gut, wie soziale Medien funktionieren. Mit viel Selbstironie etwa posiert und inszeniert sie sich auf Fotos auf Instagram wie US-Superstar Rihanna - nur statt in der Hotelsuite mit edlen Klamotten eben im Hinterhof mit Graffiti. Zudem hat sie den Überraschungseffekt auf ihrer Seite. Ukrainischer Rap ist international kaum bekannt und sorgt deshalb für Frische. Und auch im Land selbst hat sich erst ab Anfang der 90er langsam eine Hip-Hop-Szene aufgebaut. Schließlich galt zu Zeiten der Sowjetunion das Hören von westlicher Populärmusik gleich als Protest und man sah sich vielen Restriktionen unterworfen.

Alyona Alyona, die als Teenager wegen Eminems Album "The Eminem Show" erste Gehversuche in dem Genre unternahm, rappte zuerst auf Russisch. Eine Vielzahl von ukrainischen Künstlern nutzen die in mehreren Ländern verstandene Sprache, um sich einem größeren Publikum zu zeigen. Durch die russische Plattform VK habe sie sogar eine eigene Hip-Hop-Gemeinschaft gefunden. Mit der friedlichen pro-europäischen Revolution 2014 auf dem Maidan änderte sie aber ihre Meinung und rappte fortan auf Ukrainisch. Auf die Frage, wie Rapper mit ukrainischen Texten und Rapper mit Material auf Russisch miteinander auskommen, erklärt sie: "Es gibt diejenigen, die aufgeschlossen sind. Sie finden es sogar interessant, wenn auf Englisch gerappt wird. Und dann gibt es diejenigen, die sagen, du hast nicht die Eier auf Ukrainisch zu rappen, weil du Angst hast, kein Geld zu verdienen." Sie selbst war bis dato immer der ersten Meinung. Ganz davon abgesehen seien russische Rapper vor Putins Angriffskrieg immer beliebter gewesen, betont die junge Frau.

"Ich muss jetzt den Leuten in meinem Umfeld helfen"

Heute macht Alyona Alyona auch mehrmals am Tag auf ihrem Instagram-Kanal mit 355.000 Followern auf Hilfsorganisationen aufmerksam, sie postet Zeichnungen von anderen ukrainischen Künstlern, Videoaufnahmen von der Zerstörungswut der russischen Truppen und will dort gegen Moskaus Propaganda vorgehen. "Ich muss in den sozialen Medien zeigen, ich bin hier. Ich bleibe hier bis zum letzten Tag." Das würde anderen Kraft geben. Deshalb hat sie Einladungen von Freunden, anderen Rappern oder sogar Fremden, sie im Ausland aufzunehmen, ausgeschlagen. Russische Nutzer wird sie ihrer Meinung nach nicht erreichen. "Inhalte von ukrainischen Konten werden rigoros geblockt, sogar lustige Tiktok-Videos." Etwas Enttäuschung ist zu hören, während sie an den Kordeln ihres gelben Hoodies zieht. Außerdem habe sie mittlerweile auch keine russischen Follower mehr.

Hoffnungsfroher machen sie die Hilfsbereitschaft ihrer Nachbarn, die Duschutensilien und Essen mit jedem teilen und die EU-Beitrittsforderung ihres Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, die bislang unbeantwortet geblieben ist. Sie sehe deutliche Veränderungen in der Ukraine, die für mehr Weltoffenheit stehen. So habe sich in Kiew eine LGBTQ+ Gemeinschaft aufgebaut und auch die Clubszene sei größer geworden. "Ukrainer haben eine andere Mentalität als Russen, sie ist mehr europäisch. Deshalb möchten wir das auch auf dem Papier stehen haben", sagt sie so bestimmt, wie sie auch an den Sieg der Ukraine glaubt.

Einen harten Rapsong über den Krieg, das wünschten sich viele Hörer aktuell von ihr, aber "ich habe keine Zeit, ärgerlich zu sein. Ich muss jetzt den Leuten in meinem Umfeld helfen." Der Wunsch fußt darauf, dass es Alyona Alyona nur zu gut versteht, in ihren Texten die wütende Stimme und Vermittlerrolle zugleich einzunehmen. Auf dem Track "Читаю реп" ("Ich rappe") beschreibt sie mit ihrem stilprägenden Presslufthammer-Flow eine große Liebe für die Ukraine. Zugleich ist da der Zwiespalt, ein Talent zu besitzen, das nicht gefragt ist, weshalb ein Weggang unausweichlich scheint. Es ist eine der Singles ihres mehrsprachigen Albums "Galas" (Hype) aus dem letzten Jahr. Dort versammelte sie etwa den in Kiew geborenen deutschen Rapper Olexesh, die mexikanische Sängerin Yoss Bones oder die israelische Singer-Songwriterin Noga Erez, um über Frieden in Krisengebieten oder gemeinsam durchtanzte Nächte zu sinnieren.

Patriotische Folksongs, Liebesbekenntnisse von der Front oder harte Electrosounds wie etwa in "Good evening, we are form Ukraine" - diese Musik würde nun auf vielen Spotify-Playlists zu finden sein, sagt Alyona Alyona. Sie selbst findet ihr Ventil nachts, wenn sie ihre Gedanken aufschreibt. Das werde aber eher ein Gedicht, was sie noch nicht mit anderen teilen will. "Jetzt ist die Zeit dafür noch nicht gekommen."