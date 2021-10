Santiano stechen wieder in See

Besser mal warm anziehen Santiano stechen wieder in See Von Volker Probst

Der Countdown zu Helene Fischers neuem Album "Rausch" läuft. Doch mit "Wenn die Kälte kommt" nimmt schon eine Woche zuvor eine Band den Charts-Thron ins Visier, die ebenfalls extrem erfolgreich die Untiefen zwischen Schlager und Pop auslotet: Santiano.

Sein Name ist Nathan Evans. Er kommt aus Großbritannien und ist Postbote. Jedenfalls war er das, bis er mit seiner Version des alten neuseeländischen Walfänger-Songs "Wellerman" Anfang des Jahres einen internationalen Shanty-Hype auslöste.

Vielleicht hätten die Hörer, die dem Lied in Evans' Heimat, aber auch in Ländern wie Norwegen, Belgien oder den Niederlanden eine Nummer-eins-Platzierung bescherten, ihre Lauscher zuvor schon mal in Richtung Deutschland ausrichten sollen. Hier feiert mit Santiano schließlich eine Band bereits seit knapp zehn Jahren mit musikalischem Seemannsgarn Riesenerfolge.

So können die Mannen aus dem hohen deutschen Norden bereits auf vier Studioalben und ein MTV-Unplugged-Album auf Platz eins zurückblicken. Ihr Debütwerk "Bis ans Ende der Welt" zählt sogar zu den 100 meistverkauften Alben in Deutschland seit dem Beginn der offiziellen Zählung 1975. Da dürfte wohl auch Evans mit den Ohren geschlackert haben, als Santiano ihm die Ehre erwiesen, sein "Wellerman" mit ihm im Februar noch ein weiteres Mal neu einzusingen.

Das "erste echte Epos"

Das die Nordsee überquerende Duett befindet sich auch als Bonustrack auf "Wenn die Kälte kommt". Ansonsten aber haben Santiano auf ihrem nunmehr fünften Studioalbum, das diesen Freitag erscheint, 13 nigelnagelneue Interpretationen in ein zusammenhängendes Konzept gebettet, das sich um die Geschichte der Seefahrt ebenso dreht wie um die Beziehung zwischen Mensch und Meer. "Wenn die Kälte kommt" sei Santianos "erstes echtes Epos", findet die Plattenfirma deshalb sogar.

Der rote Faden, der die Stücke beisammen halten soll, geht vor allem auf der Deluxe-Version des Albums ins Ohr. Hier verbindet ein Erzähler die Songs, der ein bisschen an den legendären Hans Paetsch der nicht minder legendären Europa-Kinder-Langspielplatten erinnert. Ansonsten jedoch reiht sich das Album nahtlos in das bisherige Schaffen Santianos ein, das stets irgendwo zwischen Schlager, Rock, Folk und Pop entlang segelt und die Untiefen zwischen Pathos, Fernweh und martialischem Seebären-Charme auslotet.

"Wenn die Kälte kommt" ist nicht nur der Titel des Albums, sondern auch der erste Song darauf und die erste Single-Auskopplung. "Wenn die Kälte kommt und dein Herz übermannt, wenn die Seele friert, der Atem mir brennt, dann bin ich bei dir, wo die Hoffnung mich wärmt", macht die Gruppe um Ober-Schlagmann Björn Both gleich mal klar, dass man sich vor dem Durchhören des Longplayers warm anziehen sollte. Doch ganz so eisig wird es dann auch wieder nicht.

Viel Altbewährtes, eine Hymne

Mit "Was du liebst", "Nichts als Horizonte" oder "Lange her" folgen dagegen Ohren-Schmeichler mit Schunkel-Potenzial. Dazu gesellen sich unter anderem das Instrumental "Solange die Fiedel spielt", der auf Plattdeutsch vertonte Song "An't Enn vun de Welt" oder die deutsch-englische Neuinterpretation des schwedischen Traditionals "Vem kan segla förutan vind" ("Wer kann segeln ohne Wind").

Wirklich das Zeug zu einer Hymne hat aber wohl nur "Das ist eure Zeit". Und das nicht nur bei bereits eingeschworenen Santiano-Fans. "Das ist eure Zeit, Ihr könnt Geschichte schreiben, glaubt mir, es ist so weit, Ihr könnt Helden sein" - Zeilen wie diese wären eigentlich für das nächste große Fußball- oder Handball-Turnier wie gemacht. Doch die lassen jetzt dummerweise erst einmal bis 2022 auf sich warten.

Nein, Geschichte schreiben werden Santano mit diesem Album nicht. Dazu fischen sie zu sehr in altbekannten Gewässern. Dennoch werden sie damit wohl ein weiteres Mal die Spitze der deutschen Album-Charts in Angriff nehmen und nicht nur bei einem "Krabbenpuler-Verein aus Büsum" Gehör finden, wie Band-Mitglied Axel Stosberg 2016 im ntv.de Interview über den eigenen Erfolg unkte.

Allerdings dürfte es diesmal nur zu einem kurzen Intermezzo auf dem Charts-Thron reichen. Schließlich erscheint bereits kommenden Freitag mit "Rausch" das neue Album von Helene Fischer. Und obschon sie ganz ähnliche musikalische Grenzgänge wie Santiano wagt - wenn Sankt Helene Fahrt aufnimmt, droht allen anderen unweigerlich der Schiffbruch.