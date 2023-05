Auf den Liebeshöfen wird emsig gearbeitet, geflirtet und gebusselt. Kriegen Heiko und Basti auf La Palma noch die Kurve? Hängt der Himmel in Kärnten auch am Ende der Hofwoche noch voller Geigen? Und auf welche Damen darf sich ein einsamer argentinischer Winzer freuen?

Der Weg in Richtung Liebesglück führt nicht immer direkt zum Ziel. Manchmal muss man auch die Zeichen erkennen und gewillt sein, den einen oder anderen Richtungswechsel einzuschlagen. Wer Umwege in Kauf nimmt und dem fleißigen Amor auch mal einige Überstunden "zugesteht", der wird - so wie im Fall der beiden La Palma-Turteltauben Heiko und Basti - am Ende seiner Reise auch belohnt.

Olivenbauer Karl-Heinz ist nie um einen kessen Spruch verlegen. (Foto: RTL)

Das vermeintlich ungleiche Liebesduo kommt sich auch kurz vor dem Ende der Hofwoche noch einmal emotional in die Quere. Nach einer Dachsäuberungs-Tortur (Basti hat bekanntlich Höhenangst) fordert der Hofbesuch etwas körperliche Nähe ein. Heiko jedoch fühlt sich "unpassend angemacht" und blockt ab. So langsam zweifelt auch der letzte Daumendrücker daheim vor der Glotze an einem Happy End. Aber Heiko und Basti kämpfen um ihre Gefühle. Nach einer sehr emotionalen Besichtigung der Vulkanschäden (2021 zerstörte der Vulkanausbruch auf La Palma mehr als 1300 Häuser) und einer spontanen Foto-Session am Strand (Heiko versucht sich als Model) finden die beiden Liebesuchenden endlich zueinander: "Ich möchte nicht, dass es hier endet", schluchzt Basti. Da kommen auch dem sonst eher steifen Heiko die Tränen. "Ich doch auch nicht", antwortet der Hofherr.

Bussi hier, Bussi da …

Wie man es weit weniger dramatisch ins Ziel schafft, zeigen Ponyzüchterin Katrin und Handwerk-Tausendsassa Marc. Im winterlichen Kärnten passt einfach alles zusammen. Egal ob auf dem Hof, in der Küche oder auf der Weide: Katrin und Marc finden irgendwie immer zueinander. So verwundert es auch nicht, dass beim Abschlussgespräch die ersten Küsse fallen. Bussi hier, Bussi da, alles wunderbar! "Ich hab dich schon ein bisschen lieb gewonnen", gesteht Marc mit hochrotem Kopf. Da gibt's von Katrin doch gleich noch ein Bussi hinterher.

"Bauer sucht Frau International" im TV "Bauer sucht Frau International" ist immer montags und dienstags um 20.15 Uhr bei RTL zu sehen. Zudem gibt es die Sendung jederzeit zum Abruf auf RTL+, die neueste Folge steht dort jeweils eine Woche vor TV-Ausstrahlung bereit.

Ob es bei Pferdeflüsterer Tom im fernen Australien irgendwann auch zu ersten Annäherungen kommt? Hofdame Astrid jedenfalls drückt so langsam aber sicher aufs Tempo: "Er sollte meine Vorgaben aufgreifen, wenn er mein Herz erobern will", erklärt die gelernte Bürokauffrau. Cowboy Tom geht es aber weiter locker und gemächlich an. Weder beim Lasso-Spaß noch beim Reiten ohne Sattel lässt sich der Wahl-Australier aus der Ruhe bringen.

Karl-Heinz kommandiert gerne "aus Spaß"

Völlig tiefenentspannt startet auch Claudia ihr Liebesabenteuer. Die Hofdame von Olivenbauer Karl-Heinz weiß die kernigen Ansagen ihres Gastgebers zu nehmen. Der gehandicapte Gemüsefreund kommandiert ganz gerne "aus Spaß". Nach getaner Hofarbeit (Claudia säubert den alten Hühnerstall) lädt Karl-Heinz seine Herzdame zu einem Fischmarkt-Besuch ein. Die dort gekauften Doraden wandern am Abend in den Backofen. Gemeinsam mit der Familie (Sohnemann, Schwiegertochter und zwei Enkel sind eingeladen) verbringen Karl-Heinz und Claudia einen geselligen Abend mit vielen mediterranen Leckereien.

Bei Pferdefreund Johannes in Österreich gibt es erstmal "nur" reichlich Prosecco für den Besuch. Der 27-jährige Lockenkopf muss sich erst noch entscheiden, wen er zu sich mit auf den Hof nimmt. Nach einer kurzen, aber intensiven Speed-Dating-Runde fällt einer (Jan) aus dem Raster. Die anderen Drei (Florian, Flo, Conner) dürfen sich auf eine Hofwoche im schönen Niederösterreich freuen: "Ich bin ganz happy! Da war sofort ein Wow-Effekt da!", jubelt Florian.

Von "Adam sucht Eva" zu "Bauer sucht Frau"

Noch ganz am Anfang steht Winzer Ezequiel aus Argentinien. Der 42-jährige Vater von vier Töchtern kann "ohne Liebe nicht leben" und freut sich "auf eine deutsche Frau, die intelligent und stark ist". Zur Auswahl stehen dem passionierten Bibliothekar aus Mendoza die medizinische Fachangestellte Sybille und die rothaarige Frisörin Lisa, die vor zwei Jahren schon mal beim Nackedei-Format "Adam sucht Eva" ihr Liebesglück suchte. Wer bringt das Herz des einsamen Argentiniers zum Beben? Wir sind gespannt.