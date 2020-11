Lutz lässt schwere Kugeln fliegen, Thomas hält nicht viel von Handschutz und Denise setzt die Beauty-Brille ab: Auf dem "Bauer sucht Frau"-Liebesrummel schaltet das Wolke-sieben-Karussell in den zweiten Gang.

Auf der Suche nach der letzten Hürde vor dem endgültigen Eintauchen ins perfekte Liebesglück macht Schotten-Fan Lutz am gemachten Frühstückstisch große Augen. Neben Bohnen und Speck dürstet es der Hofdame nach einem "perfekt gekochten Dip-Ei!".

Steffis Wunsch setzt bei Lutz ungeahnte Gourmetkräfte frei. Und so legt sich der Sachse ordentlich ins Zeug. Im zweiten Anlauf klappt es schließlich. Das glibberige Ei präsentiert sich geköpft und dip-bereit auf dem Teller der Angebeteten. Die Freude über die kulinarische Höchstleistung ist so groß, dass das turtelnde Pärchen direkt im Anschluss ins Freie galoppiert und den überschäumenden Glücksgefühlen im Beisein von schwerem Highlander-Games-Gerät freien Lauf lässt.

Badespaß im Tümpel der Lust

Kopfgroße Steine und mächtige "Weight for Height"-Kugeln fliegen über die Wiese. Da grinst sogar die frisch schamponierte Highlandkuh über beide Hörner. "Wollen wir noch ein Bad nehmen?", fragt Lutz mit einem spitzbübischen Lächeln im Gesicht. Kurz darauf tollen die beiden Verliebten auch schon im Tümpel der Lust um die Wette.

Gelingt Rinderzüchter Lutz und seiner Hofdame Steffi der große Wurf? (Foto: TVNOW)

Mindestens genauso wild wie in Leipzig schlagen die Herzen auch in Hessen und Baden-Württemberg. Geflügelverwalter Rüdiger aus Heilbronn applaudiert sich die Hände wund. Seine Tatjana ist aber auch ein Allround-Talent. Egal ob Hühner füttern, Traktor fahren oder Schweine massieren: Die gebürtige Russin hat alles im Griff.

Handschuhe, Kondome und kaltes Bier

Weiter nördlich in der Nähe von Gießen sorgt Geschäftsleitungsassistentin Bianca für bäuerliche Schnappatmung. Nicht mal Handschuhe benötigt die Brünette für anspruchsvolle Schraubenarbeit. Da vergisst Kugelblitz Thomas sogar für einen Augenblick seine gute Kinderstube: "Handschuharbeit ist wie Kondomfickerei. Macht auch kein Spaß!", sabbelt der kecke Hesse. Gut, dass die zahlreichen Grillfreunde am Abend viel kaltes Bier mitgebracht haben. Das kühlt den sichtlich erregten Thomas wieder ein bisschen ab.

Ob Kartoffelbauer Peter aus Viersen und Schweinezüchter Thomas aus Aschaffenburg bald auf ähnlich rosaroten Wolken schweben ist noch ungewiss. Während Peter seiner Alina schon einmal mit stolzgeschwellter Brust sein Kinozimmer präsentiert, verlieren sich die Blicke von Thomas im prallen Dekolleté von Wienerin Nicole. Da kann die nicht ganz so aufgeknöpfte Gabi nicht mithalten. Wen wundert's.

Schampus-Picknick am Bodensee

Pferdewirtin Denise und ihr Sascha setzen auf innere Werte. (Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius)

Offenherzig präsentieren sich auch die beiden Hofdamen von Bauer-Beau Patrick. Nach einem Schampus-Picknick am See heißt es: Klamotten runter, rein in die Bikinis, und ab ins kühle Nass! Ein paar Kopfsprünge und innige Umarmungen später fährt Patricks Gefühlswelt aber immer noch Achterbahn. Der Katalog-Landwirt mit dem Zahnpasta-Lächeln kann sich einfach nicht entscheiden. Für Julia und Sofia bedeutet das: abtrocknen, anziehen und weiter hoffen.

Auf dem Hof von Denise dürfen sich die beiden Muckibrüder Sascha und Till ein letztes Mal beim Pferde füttern und Heuballen kutschieren duellieren. Dann bittet die Barbie der Staffel zur Auswertung. "Till, du siehst zwar toll aus. Aber Optik ist nicht alles", outet sich Denise als Freundin von inneren Werten. Der letzte Satz ist noch nicht ganz ausgesprochen, da "explodiert" es bereits im Körper von Zeitsoldat Sascha. Was der eine zu viel hat, hat der andere zu wenig? So, oder umgekehrt, wird für das blonde Zupack-Mädel ein Schuh draus. Da fällt einem daheim auf dem Sofa auch nix mehr zu ein. Hauptsache, den Pferden geht's gut.

