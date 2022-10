Patricia stellt sich ihrer größten Angst, Arne punktet mit historischem Wissen und Loretta und Michael treffen wichtige Entscheidungen: Auf den "Bauer sucht Frau"-Höfen werden zukunftsweisende Weichen gestellt.

Vertauschte Rollen auf dem Hof von Fleckviehzüchter Michael K.: Während der Hofherr noch schnarchend im Bett liegt, wirbelt der balzbereite Gast bereits fleißig in der Küche rum. Mit einem breiten Grinsen im Gesicht serviert Jan Hendrik seinem Bauern den Kaffee ans Bett. "Daran könnte ich mich gewöhnen", gesteht Michael. Bei den beiden Turteltauben läuft es richtig gut an. Beim späteren Weidemarsch spazieren Michael und Jan fast schon wie ein verliebtes Pärchen durchs Grüne.

Jörgs Hofdame Patricia kämpft mit ihren Traktor-Ängsten. (Foto: RTL)

Auf einem rosaroten Weg ins Glück befinden sich auch Jungbauer Max, Pferdewirt Ulf und Käsemacher Arne. Letztgenannter entpuppt sich zunehmend als eine wahre Wissensmaschine, die erst dann zur Ruhe kommt, wenn die Hofdame Antje vor lauter Staunen den Mund nicht mehr zubekommt. Diesmal sind es Anekdoten aus dem Leben des Münchhausen-Autors Gottfried August Bürger, die der Milchbauer mal ebenso in Hülle und Fülle aus dem Ärmel schüttelt wie einst David Copperfield seine Zaubertricks. In der weltberühmten "Bürger-Grotte" den Blick in die Natur genießend, kann Antje ihr Glück kaum in Worte fassen: "Das ist alles so romantisch!", jauchzt die medizinische Fußpflegerin.

Kaffee, Bananen und Spaghetti

Bei Pferdewirt Ulf gibt’s Kaffee und Bananen zum Frühstück. Nach viel Hofarbeit, bei der sich die 28-jährige Anna Lina wieder einmal für nichts zu schade ist, revanchiert sich die Hofdame mit einem liebevoll dekorierten Teller Spaghetti Bolognese. Das gefällt dem Bauern, der sogleich wichtige Weichen für die Zukunft stellen will: "Hast Du gut gemacht, kannst Du das öfter machen?", fragt Ulf mit vollem Mund. Anna Lina hält mit einer Gleichberechtigungsplanung dagegen: "Ich fände es schön, wenn wir uns später die Aufgaben in der Küche und im Haus teilen würden", so die Pferdewirtin.

In der sonnigen Pfalz kann es kaum noch besser werden. Hier liegen sich die Turtelnden nicht nur während des Aufstellens eines neuen Weidezauns, sondern auch beim späteren Grillfest nahezu permanent busselnd in den Armen. Jungbauer Max ist sich sicher: "Mit Anna ist es toll, das kann alles noch richtig groß werden." Auch bei Jörg in Hessen läuft eigentlich alles richtig gut, wäre da nur nicht Patricias panische Angst vor Neuem.

Patricia begegnet Jörg auf Augenhöhe

Die Blondine mit der zappeligen Attitüde bricht auf dem wackeligen Traktor vor lauter Angst in Tränen aus. Aber Bauer Jörg lässt nicht locker. Das kantige Prochnow-Double will seiner Hofdame unbedingt dabei helfen, ihre Ängste zu überwinden. Und siehe da: Nach einem anstrengenden Hin und Her reißt sich Patricia doch noch zusammen und begegnet ihrem Bauern in puncto Entschlossenheit und Mut auf Augenhöhe: "Ich bin richtig stolz auf Dich!", adelt Jörg seine schweißgebadete Hofdame.

Noch einige Meter vor der Auffahrt in den Liebesolymp wankeln Pferdewirtin Loretta und Rinderhalter Michael N. hin und her. Mit wem wollen die beiden Unentschlossenen die Liebesreise wagen? Nach einem knackigen Speed-Dating-Contest entscheidet sich die kernige Reiterin für Sprücheklopf-Viertligist Sascha. Auch in Niedersachsen bittet Michael zum Gespräch. Hier müssen nun Administratorin Christine und Personalkauffrau Mandy zittern. Ein kurzes, aber sehr aufwühlendes Gespräch mit der sichtlich geschockten Christine später steht fest: Michael möchte den Rest der Hofwoche mit Mandy verbringen. Die ist mindestens genauso aufgelöst wie ihre Mitbewerberin. Am Ende liegen sich beide Kontrahentinnen schluchzend in den Armen und wünschen einander nur das Beste für die Zukunft.

Ein Zeichen der Verbundenheit

Ja, auch so kann man im schmachtenden Konkurrenzkampf auseinandergehen - mit viel Anerkennung und gegenseitigem Mitgefühl. Während die meisten Wettbewerbs-Duos irgendwann die Krallen ausfahren, setzen Christine und Mandy im Moment des größten Schmerzes ein Zeichen der Verbundenheit. Da bekommt sogar Zwischendrinsteher Michael glasige Augen.