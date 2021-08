Im Rosenparadies herrscht große Aufregung. Kurz vor der Dreamdates-Entscheidung sind Maximes Mama Suzanne und Freundin Sophia mit am Start und bieten ihre Hilfe an. Können die eingeflogenen Beraterinnen Licht ins Dunkel bringen?

Kurz vor den richtungsweisenden Dreamdates geht der Bachelorette die Muffe. Nach Wochen des Beschnupperns fehlt es Maxime an Klarheit. Wer ist denn nun Mister Right? Selten präsentierte sich eine "Bachelorette"-Staffel so kurz vor dem Finale so offen, was den Ausgang betrifft. Zur Auswahl stehen nur noch vier Kandidaten, die unterschiedlicher kaum sein könnten.

Leitwolf Nico ist der selbstbewusste Fels in der Brandung. Mit Spaßvogel Max gibt es immer was zu Lachen. Der bodenständige Dominik hält stets alles im Rahmen. Und mit Boyband-Beau Raphael "ist alles irgendwie immer ganz easy". Mit so viel emotionalem Input ist Maxime sichtlich überfordert. Gut, dass sich kurz vor der Kapitulation heimatliche Hilfe angesagt hat.

"Das wird keine leichte Entscheidung"

Die Balzbuben, Maxime, Mama Suzanne und Sophia. (Foto: TVNOW)

Extra eingeflogen sollen Maximes Mama Suzanne und Freundin Sophia jedem Balzbuben noch einmal so richtig auf den Zahn fühlen. Die pompös anberaumten Kreuzverhöre (Maxime hört im Hintergrund heimlich alles mit) halten aber nicht was sie versprechen: "Du, wir finden alle vier ziemlich toll. Das wird keine leichte Entscheidung", seufzt die liebe Mama. Mit derartigen "Neuigkeiten" kann die Bachelorette verständlicherweise herzlich wenig anfangen. Und so nimmt Maxime die Dinge noch einmal selbst in die Hand.

Vier finale Gespräche sollen endlich Türen öffnen, und der Bachelorette zeigen, mit welchem Mann sie sich eine Zukunft vorstellen kann. Mit ihren letzten Video-Jokern im Schlepptau (Die Familien der Kandidaten werden per Videobotschaft dazugeschaltet) nimmt sich Maxime das vermeintlich magische Viereck noch einmal zur Brust.

Dominik macht den Anfang, unterstützt von seiner Mutter und seinen beiden Schwestern. Mit viel Schmalz, Honig und einem nach Griechenland versendeten Heiligenschein ("Der Dominik hat mal einem Bettler seine alten Schuhe geschenkt") rückt die Verwandtschaft ihren ultimativen Heroen in ein rosafarbenes Licht. Die Bachelorette ist entzückt und belohnt ihren paarungsbereiten Weltretter mit einem innigen Kuss.

Zungenspiele auf der Pick-up-Ladefläche

Es knistert bei Zico und Maxime. (Foto: TVNOW)

Bei Partybube Max sind die Mama und die Oma mit am Start. Da es hier aber nicht ganz zum ersehnten Kuss-Finale reicht, datet Maxime ihren Max später noch einmal auf der Ladefläche eines Pick-up-Trucks, Zungenspiele inklusive.

Auch Lockenkopf Raphael darf endlich in den Olymp der "Küsser" eintreten. "Ich bin echt ein bisschen sprachlos", jubelt der Fotograf aus Österreich. Derartige Glücksgefühle begleiten Rudelkönig Zico schon etwas länger. Zicos Mama gerät sofort ins Schwärmen: "Der war schon als Teenie ein Träumchen. Der Zico ist wie ein Sechser im Lotto!" Bei so viel Lobdudelei wird der Bachelorette ganz mulmig im Bauch: "Ich habe Angst, dass ich für Zico zu langweilig bin", schnieft Maxime.

Beim anschließenden Nachschub-Date mimt der große Mann mit der raubeinigen Fassade den liebreizenden Kuschelbär. Schnell sind Maximes Zweifel wieder verflogen. "Ich würde gerne fucking mehr Zeit mit dir verbringen", balzt Zico. Und der Wunsch des gebürtigen Kölner wird erhört. Bei der anschließenden Nacht der Rosen erhält Zico nicht nur eine weiteres rotes Dornenpflänzchen, sondern auch das ersehnte Dreamdate-Versprechen seiner Rosenherrin. Das muss er sich allerdings teilen mit den Herren Max und Raphael, die ebenfalls eine Rose erhalten.

"Das Leben geht weiter"

Für Dominik hingegen ist die Liebesreise zu Ende. So richtig aus der Bahn wirft ihn der vorzeitige Abschied aber nicht: "Natürlich bin ich auch ein bisschen enttäuscht. Aber das Leben geht weiter!", sagt der Projektleiter aus Donauwörth. Im schönen Griechenland sieht man in der Ferne bereits die Zielflagge im Wind wehen. Die letzten drei Dates entscheiden, wer im großen Finale auf der begehrten Gästeliste stehen wird. Nicht nur Amor reibt sich bereits vorfreudig die Hände.

