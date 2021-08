Im Liebesparadies geht der Frust um. Zwei favorisierte Balzbuben sind am Ende ihrer Kräfte. Die Folge: Die "Bachelorette" hinterfragt das große Ganze. Kurz vor Feierabend funkt es dann aber doch noch. Ein leidenschaftlicher Kuss sorgt für eine neue Rangordnung.

In Woche sechs steht ein ganz wichtiges Themenfeld auf dem Programm: Für Maxime geht es nun darum, "auf die Gefühle zu hören". Bei einem feuchtfröhlichen Gruppendate mit Dominik, Max und Lars möchte die "Bachelorette" herausfinden, was unter der Oberfläche brodelt und blubbert. So richtig weiter kommt Maxime aber nicht. Beim Klippenspringen steht nur das Klippenspringen im Vordergrund. Die Gespräche drumherum fördern kaum neue Erkenntnisse ans Tageslicht.

Bei Party-Bub Lars beispielsweise geht es wieder mal nur ums Reisen. Dominik stellt der Konkurrenz ein emotionales Armutszeugnis aus ("Ich weiß nicht, wer von den Jungs es wirklich ernst meint"). Und Max bringt beim Nachgang-Dinner zwar etwas mehr Tiefe rein. Aber so richtig überzeugend ist das auch nicht.

"Bist du ein Aufreißer?"

Maxime und Raphael im Karaoke-Rausch - aber das war's dann auch schon.

Die Bachelorette gerät ins Grübeln. Ob Herbergsvater Zico etwas zum erhofften Stimmungsumschwung beisteuern kann? Umgeben von tausend Bienen schlägt die Bachelorette allerdings einen verbalen Pfad ein, der letztlich ins Nirgendwo führt: "Bist du ein Aufreißer?", will Maxime wissen. Zico fühlt sich missverstanden.

Der von der Rosenherrin gekrönte "Häuptling der Männerrunde" kontert mit emotionalen Kindheitsgeschichten, familiärem Leid (Zicos Vater starb bei einem Autounfall) und viel Tiefgang. Der Kuss-Drops ist aber fürs Erste gelutscht: "Das hab ich mir selbst ein bisschen versaut", gesteht die Bachelorette mit heruntergezogenen Mundwinkeln.

Drei weitere Mini-Einzeldates sollen nun endlich etwas Licht ins Dunkel bringen. Aber daraus wird nichts. Weder mit Raphael im Karaoke-Modus noch mit Tony auf der Cocktail-Überholspur kommt die Bachelorette ihrem "Ich brauch mehr Klarheit"-Ziel näher. Im Gegenteil. Der quäkende "Ein Hoch auf uns"-Refrain aus der Karaoke-Hölle schwirrt noch in der Luft, da hisst Tony bereits die weiße Flagge. "Ich gebe auf. Da fehlt was. Das ist hier für mich wie Männerurlaub", klagt der Polizeibeamte aus Rostock.

Tony und Julian geben auf

Die Kapitulation der anwesenden Staatsgewalt ist aber nur der Anfang eines Negativ-Nachmittags, den die Bachelorette wohl so schnell nicht vergessen wird. Kaum ist der Tony-Korb überreicht, schlürft auch schon das nächste Unheil in Gestalt von Julian um die Ecke. "Du, ich bin komplett kaputt", jammert das Clark Kent-Double.

Julian und die Bachelorette - da war die Welt noch in Ordnung ...

Die Bachelorette traut ihren Ohren nicht. Aber Julian macht diesmal Nägel mit Köpfen. Statt nur hinter vorgehaltener Hand zu mäkeln, lässt Julian endlich Taten sprechen. Diese passen Maxime aber so gar nicht in den Kram. "Ich würde gerne gehen", sind die letzten Worte eines Mannes, der hier ungefähr so fehl am Platz war wie Heino einst auf der Wacken-Bühne. Geschockt vom Lauf der Dinge fällt Maxime in ein tiefes Loch. Tränen fließen: "Was stimmt nicht mit mir?", fragt die Bachelorette. Tja, will jemand antworten?

Am nächsten Tag steht bereits die sechste Nacht der Rosen an. Vielleicht gelingt ja einem der fünf verbliebenen Herren doch noch der heißersehnte Wochen-Turnaround. Nach einer spritzigen "Abrissparty" mit viel Poolspaß und noch mehr Hochprozentigem, ergreift die Bachelorette schließlich die Initiative.

Maxime und Zico küssen sich

Gemeinsam mit Zico macht es sich die Rosenherrin auf der Eingangstreppe gemütlich. Tiefe Blicke werden ausgetauscht. Und dann fällt er endlich: der erste Kuss - zwischen Maxime und Zico! Von einigen Mitstreitern heimlich beobachtet, schlägt das unerwartete Lippenbekenntnis natürlich hohe Wellen. Aber weder die Bachelorette noch Zico lassen sich von der aufkeimenden "Eifersucht" aus der Ruhe bringen.

"Das war ein fucking ungeplanter, aber sehr schöner Moment!", jubelt Zico. Kurz darauf schrumpft das Quintett zum Quartett. Ballermann Lars hat fertig. So bleiben noch Dominik, Raphael, Max und Zico übrig. Der Letztgenannte hat nach Woche sechs definitiv die Nase vorn. Aber ob das auch nach dem Einmarsch der vielleicht baldigen Schwiegereltern so bleibt? Nächste Woche sind wir schlauer.

"Die Bachelorette" ist mittwochs um 20.15 Uhr bei RTL zu sehen und zudem jederzeit auf TVNOW abrufbar. Weitere Informationen zur Sendung finden Sie auch bei RTL.de.