Ein Gruppendate unter erschwerten Bedingungen, viel Drama um ein Armbändchen und ein weiterer Kuss mit emotionalen Folgen: Im mexikanischen Liebesparadies geht es auch in Woche fünf bei "Der Bachelor" hoch her.

Im Liebesparadies geht die Sonne unter. Pünktlich zum mexikanischen Volksfeiertag, dem "Día de Muertos", werden alle Straßenlaternen ausgeknipst und die Schminkschatullen rausgekramt. Mit kunterbunten Totengesichtern feiert man die Hinterbliebenen und die Erinnerungen an Zeiten, in denen man sich noch liebend in den Armen lag. Auch der Bachelor mischt sich unter die "Toten" und bittet im Sarg liegend um eine letzte Audienz.

Das Gruppendate zum Tag der Toten kommt nicht bei allen gut an. (Foto: RTL)

Das morbide Spiel, bei dem es darum geht, dass dem Bachelor unter skurrilsten Bedingungen eine Extra-Portion Honig ums Maul geschmiert werden soll, kommt aber nicht bei allen Gruppendate-Anwesenden gut an. Jana-Maria kommen im Nachgespräch die Tränen: "Das war zu viel für mich", schluchzt die Königin der Eifersucht. Auch Christina N. ist not amused und macht ein Gesicht wie drei Tage Regenwetter: "Mein schlechtestes Date bisher? Definitiv das hier heute!", poltert die Key-Account-Managerin aus München.

"Ich muss dich jetzt umarmen!"

Einzig Nele steht mit einem Lächeln im Gesicht vor dem aufgebarten Holzsarg. Nach viel Liebesschmalz aus dem Munde der Blondine kann sich der Bachelor kaum noch zurückhalten: "Oh, das hast du alles so schön gesagt. Ich muss dich jetzt umarmen! Bitte, bitte, bitte!", jauchzt der Rosenherr.

Zurück in der Ladysvilla ist das etwas aus dem Ruder gelaufene Muertos-Date aber schnell wieder vergessen. Viel wichtiger ist die bei einigen Damen immer weiter reifende Erkenntnis, dass es sich bei Konkurrentin Jana-Maria um eine "egoistische Falschspielerin" handeln muss. Stein des Anstoßes ist ein vom Bachelor in Umlauf gebrachtes Armband. Warum, wieso und weshalb sich diesbezüglich eine regelrechte Anti-Jana-Maria-Armee formiert, ist nicht so ganz klar, spielt am Ende aber auch keine Rolle. Irgendwann hat man die Unternehmerin schließlich am Boden und von ihrer Schuld überzeugt: "Ich habe mich scheiße verhalten!", gesteht Jana-Maria.

Des Bachelors Herz ist noch nicht verschenkt

Nachdem alle verfügbaren Giftpfeile verschossen sind, widmet sich das Single-Rudel wieder den eigentlichen Format-Spielregeln. Viel wichtiger als das vermeintliche Armband-Gate ist schließlich die Frage: Für wessen Lady schlägt das Bachelor-Herz bisher am dollsten? Beim romantischen Spaziergang durch dunkle Gassen verrät Dominik der schmachtenden Yasmin: "Mein Herz ist noch nicht verschenkt!"

Der Mann, der sich selbst als Typ bezeichnet, der "gerne seine Frau markiert", hat alle noch anwesenden Damen fest im Griff. Nach einem erneuten Gruppendate, bei dem sich Dominik und sein Bikini-Kader der Zeitvertreib-Hürde "Beach-Volleyball" stellen, zieht der Bachelor die kurz kränkelnde, nun aber wieder vollständig genese Emily raus zum Nachspielzeit-Spaß. Die Fitnesstrainerin aus Österreich überrascht den Bachelor nicht nur mit ehrlichen Statements ("Ich bin keine Karrierefrau, ich lebe für die Liebe"), sondern auch mit körperlicher Wohlfühlpräsenz.

Alles so crazy!

Während ein fulminantes Feuerwerk am Abendhimmel Pirouetten dreht, kommen sich die beiden Date-Protagonisten immer näher. Es folgen Staffel-Kuss drei und eine Vielzahl neugieriger Blicke: "Na, wie wild habt ihr rumgeleckt?", will Christina Aurora wissen. Emily hält nicht hinterm Berg, was dazu führt, dass einige Ladys in der Villa in den Schmoll-Modus schalten. Der überraschende Kuss wirft auch den Bachelor etwas aus der Bahn. Vor der Nacht der Rosen steht das Gefühlsleben des Hauptdarstellers Kopf: "Das ist alles so crazy und intensiv hier!", sagt der Bachelor.

Eine Abkühlung in Form einer Poolparty kommt da sehr gelegen. Mit reichlich Schampus und in knappe Garderobe gezwängt machen der Bachelor und seine Ladys die Nacht zum Tage, wohlwissend, dass am Ende der feuchtfröhlichen Sause einige Kandidatinnen ihre Koffer packen müssen. Diese hören auf die Namen Christina Aurora, Chiara Madonna und Valeria Pérez Cortés. Alle anderen freuen sich über einen imaginären Glitzerbutton mit der Aufschrift "Top Ten! Ich bin dabei!"

