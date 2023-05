Finale Grande im internationalen Wald- und Wiesen-Liebesparadies! Leider findet am Ende nicht jeder das große Glück. Während in Österreich die Korken knallen und Umzüge geplant werden, steht man in Namibia und Argentinien trotz intensivster Bemühungen wieder alleine da.

Inka Bause drückt ganz kräftig die Daumen. Die Ziellinie vor Augen wollen sich alle Kandidatinnen und Kandidaten noch ein Stück vom großen Liebeskuchen abholen. Auf einigen Höfen sieht es diesbezüglich auch schon ganz gut aus. Bei Jungbauer Werner in Südafrika sollen selbstgemachte Schokolade und ein denkwürdiger Ausflug in den benachbarten Elefantenpark die letzten Zweifel beseitigen. Hofdame Leonie muss aber gar nicht mehr überzeugt werden. Schon beim Bau des neuen Ferkelstalls verspürt die 23-Jährige "beruhigende und vertrauensvolle Vibes". Die leckere Schokolade und das unvergessliche Face-to-Face-Erlebnis mit den wilden Dickhäutern nimmt die Studentin aber natürlich gerne mit. Bei einem Gläschen Sekt einigt man sich auf ein "baldiges Wiedersehen".

Bei Pferdenarr Johannes im verschneiten Niederösterreich pochen die Herzen der beiden Hauptdarsteller schon lange im selben Takt. Egal ob mit den Händen im Kaspressknödel-Teig, beim spontanen Pferde-Wellness oder bei einer romantischen Kutschfahrt durch den Schnee: Johannes und Flo kleben aneinander, wie zwei Kaugummis unter der Schulbank. "Der Flo ist schon mein Traummann!", jauchzt der Hofherr sichtlich happy und zufrieden.

"Wir sind ein Paar, verliebt und glücklich!"

"Bauer sucht Frau International" im TV "Bauer sucht Frau International" ist immer montags und dienstags um 20.15 Uhr bei RTL zu sehen. Zudem gibt es die Sendung jederzeit zum Abruf auf RTL+, die neueste Folge steht dort jeweils eine Woche vor TV-Ausstrahlung bereit.

Auch paar Kilometer weiter hat Amor ganze Arbeit geleistet. In Kärnten bereitet sich Ponyzüchterin Katrin auf einen kurzen Ausflug in die Schweiz vor. Dort angekommen, empfängt sie ihr Traumprinz Marc mit offenen Armen. "Wir sind ein Paar, verliebt und unheimlich glücklich!", verrät der gelernte Hauswart. Man habe nicht nur Silvester, sondern auch schon den ersten gemeinsamen Urlaub zusammen verbracht, so die stolze und verliebte Blondine. Inka Bause will es bei leckerem Möhrenkuchen ganz genau wissen: "Steht vielleicht bald schon ein Umzug an?", fragt die Verkupplerin. Da läuft der sonst so kernige Marc hochrot an und nickt ganz freudig - mit einem breiten Grinsen im Gesicht.

Ach ja, würden der fleißigen Inka doch nur von überallher so schöne Nachrichten erreichen. Aber leider waren die Gefühle nicht auf allen Höfen stark genug. Vor allem Winzer Ezequiel trauert der vergebenen Chance hinterher. Zwar kamen sich der Argentinier und seine Lisa bis zum Ende der Hofwoche immer näher. Aber selbst eine kuschelige Stunde im hauseigenen Pool und ein längst überfälliger Kuss zum Abschied konnten den im Anschluss an das Flirtabenteuer wartenden Endgegner namens "Alltag" nicht in die Knie zwingen. "Wir haben uns noch viel geschrieben, aber dann haben wir eingesehen, dass die Entfernung einfach zu groß ist", erklärt Ezequiel mit traurigem Blick.

Inka hält die Tür offen

Auch bei Gänsefreund Heiko auf La Palma und Farmer Emil in Namibia ist das Gefühl der Einsamkeit wieder ein alltäglicher Begleiter. Die weite Entfernung und die sich türmenden Arbeiten auf den Höfen machten einigen Liebesuchenden am Ende dann doch einen Strich durch die Rechnung. Inka aber gibt nicht auf. Neben den vielen glücklichen Kandidaten kann auch jeder Enttäuschte einen neuen Anlauf nehmen. Emil beispielsweise braucht dafür noch ein bisschen Zeit: "Ich will jetzt erstmal die nächsten beiden Jahre allein bleiben", verrät der Farmer. Inka hält die Tür offen: "Aber wenn du wieder bereit bist, dann meldest du dich bei mir, ok?" Emil grinst: "Das mache ich", antwortet der sympathische Farmer. Manchmal braucht die Liebe vielleicht nur einen etwas längeren Anlauf.