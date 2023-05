Kurz vor dem Staffelfinale legen sich die Bauern nochmal so richtig ins Zeug: Winzer Ezequiel und Pferdewirt Johannes treffen wichtige Entscheidungen, Jungbauer Werner serviert selbstgemachte Steinofenpizza und Farmer Tom kommt endlich aus sich raus.

Im rosaroten "Bauer sucht Frau"-Universum bricht man nichts übers Knie. Wer die wahre Liebe sucht, der nimmt sich die Zeit, die es braucht, um am Ende auf der sicheren Seite zu stehen. Manchmal muss man den reifenden Prozess aber auch ein bisschen befeuern. Bei Pferdeflüsterer Tom in Australien laufen die Uhren schon extrem langsam. Hofdame Astrid möchte aber, dass der in Beziehungsfragen mittlerweile ziemlich eingerostete Farmer endlich aus dem Quark kommt. Bei einer Schwimmrunde im kalten Pool wird dem 60-Jährigen endlich ein bisschen warm ums Herz: "Ich will nicht erwachsen werden. Das habe ich mal versucht, das hat mir aber nicht gefallen", verrät Tom.

Nach dem Planschspaß fordert der Cowboy seine Hofdame zu einer Partie Billard heraus. Nach der Versenkung der schwarzen Acht springt Tom endlich über seinen Schatten: "Ich glaube, ich habe jetzt ein Gewinner-Küsschen verdient, oder?" Die sichtlich erfreute Astrid zögert nicht lange - und plötzlich liegen sie sich küssend in den Armen. Beim abschließenden Riesenlagerfeuer legt der aufgetaute Cowboy nach: "Willst du noch ein paar Tage länger bleiben?", fragt Tom. "Das würde ich sogar sehr gerne", antwortet Astrid mit strahlendem Gesicht.

Ezequiel und Johannes stehen vor wegweisenden Entscheidungen

Jungbauer Werner aus Südafrika hatte noch nie eine Freundin. (Foto: RTL)

Ein Happy End mit Umarmungen, Küssen und einer möglichen Verlängerung der Liebesreise ist auch das Ziel von Winzer Ezequiel und Pferdewirt Johannes. Bevor es aber in Richtung Liebesglück geht, müssen in Argentinien und Österreich wichtige Entscheidungen getroffen werden. Soll heißen: Ezequiel und Johannes müssen festlegen, mit wem sie den Rest ihrer Hofwoche verbringen wollen. Der Winzer aus Argentinien nimmt erst einmal einen kräftigen Schluck Rotwein, ehe er sein Herz öffnet und der freudig strahlenden Lisa mitteilt, dass sie bleiben darf.

Nach dem Abschied von Sybille kommen sich der Winzer und die ehemalige "Adam sucht Eva"-Kandidatin endlich näher. Gartenarbeit, Shopping-Tour, Mate-Teatime in der Hängematte: Lisa und Ezequiel finden immer mehr Gefallen aneinander. Als sich die rothaarige Hofdame im neuen Sommer-Outfit präsentiert, bekommt der Bauer große Augen: "Du bist so schön, du kannst alles tragen!", flüstert Ezequiel seiner Hofdame ins Ohr.

"Das hat mir schon richtig wehgetan"

Bei Pferdewirt Johannes in Österreich geht es ebenfalls in die entscheidende Phase. Beim Würstchenmachen in der hofeigenen Wurstküche dürfen sich nochmal beide Hofboys beweisen. Die Eltern von Johannes sind diesmal auch vor Ort und schauen Flo und Florian beim Würstchenmachen und dem Abpacken von fertigen Schnitzeln genau auf die Finger. Papa Franz hat schon eine Ahnung: "Ich denke, dass der Flo sehr gut zu Johannes passen würde", sagt der Vater. Johannes fühlt genauso - und so endet die Reise von Flo-Konkurrent Florian mit viel Herzschmerz: "Das hat mir schon richtig wehgetan", schluchzt der Gescheiterte.

Für die Turteltauben Johannes und Flo beginnt nun ein neues Kapitel. Hand in Hand schlendern die Beiden durch den Pferdestall. Abends landen Flo und Johannes dann bei Sekt und guter Laune im Whirlpool, erster Kuss inklusive!

In Südafrika bei Jungbauer Werner steckt man noch mitten in der Beschnupperungsphase. Die allerdings gefällt Werner und seiner Hofdame Leonie "so richtig gut". Egal ob beim Melken von Hofkuh "Hope", beim Butterschlagen in der Küche oder beim Einbuddeln von störrischen Zaunpfählen: Werner und Leonie haben viel Spaß miteinander. Am Abend belohnen sich die Beiden für die erledigte Arbeit mit einer selbstgemachten Steinofenpizza. "So kann es gerne weitergehen", freut sich Werner.