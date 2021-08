Droht ein weiterer unerwarteter Abgang? Nach dem Scheitern von Dario und Leon setzt die Bachelorette nun alles auf die Julian-Karte. Aber der vermeintliche Superheld scheint dem großen Ganzen nicht gewachsen zu sein.

Die Bachelorette outet sich als "offenes Buch" und ist gewillt, die Dinge mehr denn je auf sich zukommen zu lassen. Offene Türen sind natürlich super, bedeuten aber auch, dass kein imaginärer "Türsteher" mehr für die perfekte Auslese zuständig ist. Der Erste, der die Chance nutzt und mit breiter Brust und formvollendeter Lockenpracht aufs Ganze geht, ist Raphael.

Küsschen und Kuchen

"Was man miteinander redet, ist nicht so wichtig. Wichtig ist, wie man miteinander redet", erklärt Raphael der etwas verdutzt dreinblickenden Maxime. Die "gelassene Unkompliziertheit" des gelernten Fotografen hat aber nicht die erhoffte Wirkung. Mehr als ein Stück Kuchen und ein freundschaftliches Küsschen auf die Wange sind nicht drin.

Spätestens beim Anblick von Kevins Hemd muss Maxime doch schwach werden. (Foto: TVNOW)

Ob Dominik einen nachhaltigeren Eindruck hinterlässt? Der nächste Einzeldate-Kandidat will die Bachelorette mit mediterranem Tiefgang um den Finger wickeln. Ein portugiesisches Bräucheband soll beim Bezirzen helfen. "Maxime ist zwar "nicht abgeneigt". Aber so richtig funken will es auch hier nicht.

Da abends noch ein bisschen Luft ist, lässt die Bachelorette den Tag mit einem weiteren Einzeldate ausklingen. Abermals kommt nicht mehr bei rum, als verlegenes Friendzone-Gebrabbel. Da hilft auch kein Max weiter, der gerne mal den Kasper spielt ("Man könnte manchmal denken, ich sei dauernd high").

Zico und Kenan gehen mal wieder leer aus

Am nächsten Morgen fällt es der Bachelorette dann wie Schuppen von den Augen. Nach den unerwarteten Abgängen von Dario und Leon kann die neue Favoritenrolle eigentlich nur noch einer übernehmen - und der heißt Julian. Während der ebenfalls noch hochgehandelte Zico und Schrankwand-Nervenbündel Kenan wieder einmal leer ausgehen, darf das stylische Clark Kent-Double aus Hamburg weitere Einzeldate-Pluspunkte sammeln.

Mit einer Propellermaschine geht es für Maxime und Julian hoch hinaus. Von supermanschem Verhalten ist Julian in luftiger Höhe aber so weit entfernt wie Kenan vom Erhalt eines "Sympathischster Kandidat"-Award. Hoch oben über den Dächern von Kefalonia geht es dem smarten Balzbuben gar nicht gut. Julian hat die Hosen voll.

"Das bin nicht ich!"

Ein überstürzter Kuss soll für Lockerheit sorgen. Aber der Schuss geht nach hinten los. "Da hab ich mich ein bisschen überrumpelt gefühlt", gesteht Maxime. Eine Pulle Prosecco und zwei XXL-Burger später hält die Bachelorette dennoch fest: "Es lag was in der Luft!". Was genau das war? Julian weiß es nicht. Zurück in der Männervilla stellt der neue Topfavorit grundsätzliche Dinge infrage: "Meine Haare liegen falsch, ich sehe hier Leute, die ohne Zähneputzen ins Bett gehen. Dann liegt überall Geschirr rum. Es wird geflucht und gefurzt. Das bin nicht ich!"

Kenan ist raus und versteht die Welt nicht mehr. Lag wohl an ihr. (Foto: TVNOW)

Während der vierten Nacht der Rosen zieht sich Julian zurück. Still und in sich gekehrt mimt der 27-Jährige den Statisten. Das passt Maxime natürlich so gar nicht in den Kram. Julians "Abwesenheit" wird nicht nur hinterfragt, sondern auch verurteilt: "Er hat mich den ganzen Abend nicht beachtet. Ich bin schon ein bisschen enttäuscht, und auch ein bisschen sauer", zürnt die Rosenherrin. Auch Kenan ist und bleibt genervt. Wieder mal konnte der Wiener sich nicht wie gewollt in Szene setzen. "Ich habe kein gutes Gefühl", brummt der Chemieingenieur.

Nach einer Rosenparty, bei der ein von Pflanzenfreund Kevin liebevoll vorgetragener Liebesbrief den Entertainment-Höhepunkt markiert, geht es für Kenan, Julian und all die anderen Herzbuben dann endlich um die Wurst.

"Bei Gerda oder Melissa…"

Julian bekommt noch einmal eine Chance von der Bachelorette. Kenan hingegen hat fertig. Gemeinsam mit Neuzugang Lorik und Schlaftablette Dominik muss der kernige Macker vorzeitig vom Acker. Ein letztes Mal tritt Kenan vor die Kamera. Sein Wort zum Donnerstag: "Das war eine unglückliche Staffel für mich. Ich glaube, bei Gerda oder Melissa wäre ich besser aufgehoben." Dem ist hier und heute nichts mehr hinzuzufügen.

