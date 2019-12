Zwei weibliche Neuzugänge sorgen für viel Wirbel im Paradies. Während die kurvige Ernestine ein Auge auf Allzeit-bereit-Lebemann Andreas wirft, streut "Dickhaut" Amelie pikante Gerüchte.

Wer im Paradies zur Ruhe kommen und seine Sinne und Gefühle sortieren will, der hat es alles andere als leicht. Unter der thailändischen Sonne zählt weder das Gestern noch der Morgen. Umgeben von rosaroten Plansch-Einhörnern und benebelt von einer täglichen Überdosis Batida de Coco kuscheln, fummeln und zicken sich die braungebrannten Trash-TV-Ikonen durchs Hier und Jetzt.

Nur vereinzelt offenbart sich im hektischen Labyrinth der Liebe eine Oase der Ruhe und Glückseligkeit. Hier lümmeln meist die Damen und Herren Carina, Janina Celine, Serkan und Christian rum. Auch wenn Carina mal durch ein Emo-Tal schreitet und Christian mit wachsamen Augen und Ohren auf Empfang bleibt, scheinen sich hier doch vier ähnlich gestrickte Seelen gefunden zu haben.

Chaos und Eifersucht

Von beseelter Daseinsfreude kann man in den meisten anderen Ecken des Fummelcamps nur träumen. Dort wo die Gefühle noch in alle Himmelsrichtungen ausschlagen und noch keiner so richtig weiß, wohin die Liebesreise geht, herrschen die Dämonen Chaos und Eifersucht.

Das ändert sich auch nicht, als die Damen Ernestine und Amelie an die Paradiespforten klopfen – im Gegenteil. Während Curvey-Model Ernestine sogleich Allesfresser Andreas den Kopf verdreht, sorgt der Einzug von Instagram-Sternchen Amelie vor allem bei Natalie-Lover Michi für schweißnasse Hände.

Amelie stiftet Verwirrung

Aber warum nur? Hatten die beiden vielleicht mal was zusammen? Nach einer kurzen Kennenlern-Runde gehen Amelie und Michi auch gleich in die Vollen und reden Tacheles. Schnell wird klar: Das offensichtliche Problem sitzt tausende Kilometer weit weg auf der Couch und schmollt mit roten Lippen. Michis Ex ist Amelies beste Freundin. Aber ist Amelies beste Freundin auch wirklich Michis Ex? Amelie jedenfalls stiftet Verwirrung und streut so manch boulevardeskes Gerüchtchen.

Was verbindet Amelie und Michi? (Foto: TVNOW)

Besonders empfänglich für derartige "News" ist natürlich Natalie, die mittlerweile nicht mehr weiß, wo ihr der Kopf steht. Spielt Michi ein falsches Spiel? Oder kann man Amelies Gerüchteküchen-Menü genauso in die Tonne kloppen wie die kunterbunten Cocktail-Kreationen aus dem Hause Janke?

"Du bist wie ein Elefant im Porzellanladen!"

Angesprochen auf Amelies Einzugsauftritt winken aber nicht nur Natalie und Michi genervt ab. Auch Andreas schüttelt im Bewegungsradius des 24-jährigen Neuzugangs nur fassungslos mit dem Kopf: "Du bist wie ein Elefant im Porzellanladen!", nörgelt Oggys Lieblings-Bro. Und Recht hat er. Amelie ist laut und in puncto Kommunikation nicht gerade die hellste Kerze auf dem Kuchen. Egal ob beim folkloristischen Sonnenschirmtanz oder beim trampeligen Kennenlern-Bingo: Amelie holt sich in jeder Paradies-Ecke eine imaginäre Du-hast-uns-hier-gerade-noch-gefehlt-Schelle ab.

Das Mitgefühl hält sich jedoch in Grenzen. Keiner hat so richtig Lust auf Stressflummi Amelie. Und so vergießt auch niemand ein Tränchen als das neue Trampel im Gehege nach ihrer ersten Nacht der Rose schon wieder die Koffer packen muss. "Das ist doch ein fucking Joke, oder?", schallt es durchs Paradies. Nein, liebe Amelie, that's the game, c'est la vie und überhaupt. Kannst dir ja von Alex, Jade und Cara auf dem Heimflug nochmal die Format-Spielregeln erklären lassen. Die sitzen im Flieger nämlich direkt neben dir.

