Zwei kuschelige Übernachtungsdates, die allerletzte Rosenübergabe und eine dramatische Wendung im Nachgang: Das große "Der Bachelor"-Staffelfinale und die anschließende Nachbesprechung haben es wahrlich in sich.

Spektakuläre Dates, romantische Zungenspiele und nicht enden wollende emotionale Achterbahnfahrten: Die zurückliegende Liebesreise hatte so ziemlich alles zu bieten, was man von einem High-End-Dating-Drama-Format erwarten kann. Von einst 23 paarungsbereiten Single-Ladys sind nur noch zwei übrig. Die allerletzte Rose wartet - und der Bachelor hat nur noch zwei Dates, um herauszufinden, welche der beiden Ladys am Ende der Show in seinen Armen liegen soll.

David und Angelina genießen den Morgen nach ihrem Übernachtungsdate. (Foto: RTL)

"Es sind mittlerweile echte und intensive Gefühle entstanden", gesteht David. Die beiden Rosendamen sind grundverschieden. Während die stets fröhliche Angelina nur bei Herpes-Problemen schlechte Laune bekommt, strahlt das Gesicht von Lisa erst so richtig, wenn im näheren Umfeld keine großen Hürden und Hindernisse mehr zu erkennen sind. Nach vielen Wochen im Schatten der Konkurrenz hat sich die Potsdamerin aber pünktlich zum Format-Ende "emotional geöffnet" - eine Entwicklung, die der Bachelor "sehr zu schätzen weiß".

"Das ist schon eine heftige Situation"

Beim finalen Übernachtungsdate kommen sich Lisa und David näher als je zuvor. Nach einer wilden Kart-Fahrt checken die beiden in einer romantischen Residenz ein. Am nächsten Morgen liegen Lisa und David eng umschlungen unter der Bettdecke. Die erste gemeinsame Nacht. "Das ist schon eine heftige Situation", jauchzt Lisa. Sekunden später zeigt David mit beiden Daumen nach oben: "Es lief alles wie erhofft und erwartet", so der Bachelor.

Lisa und David kommen sich beim letzten Staffeldate immer näher. (Foto: RTL)

Zwölf Stunden später macht sich eine andere Lady mindestens ebenso große Hoffnungen. Auch mit Angelina landet der Bachelor am Abend im Bett - eine Situation, die alle Anwesenden "mega, crazy und krass" finden, die aber auch irgendwie das ganze Dilemma des Hauptdarstellers aufzeigt. David ist und bleibt hin- und hergerissen. "Ich kann gerade keine Entscheidung treffen. Ich will nicht, ich kann nicht, ich habe kein Bock!", jammert der Mann, der kurze Zeit später am Ende eines langen roten Teppichs auf die beiden Finalistinnen wartet.

Der Bachelor verteilt Komplimente wie der Nikolaus Süßigkeiten

Das Licht ist gedimmt. Überall brennen Kerzen. Um den Bachelor herum breitet sich Trockeneisnebel aus. David scheint immer noch unsicher zu sein: "Mein Herz ist in der Mitte getrennt. Welche Frau kann ich eher gehen lassen?", fragt der Herr der Rosen mit leerem Blick. Nun ist die Zeit aber reif. Lisa und Angelina können und wollen sich nicht länger auf die Folter spannen lassen. Noch einmal verteilt der Bachelor Komplimente wie der Nikolaus Süßigkeiten. Die Augen von Lisa und Angelina strahlen. Irgendwann senkt David aber das Haupt. Der Bachelor hält kurz inne. Dann trifft er seine Entscheidung.

"Angelina, ich habe mich in dich verliebt!", flüstert David. Während die Siegerin ihr Glück kaum fassen kann ("Ich lasse dich nie wieder los!"), bricht für die enttäuschte Lisa eine Welt zusammen: "Ich wusste es. Ich habe es ihm gleich angesehen", schluchzt Lisa. Die Zweitplatzierte rauscht schnell von dannen. Ist die aufreibende Liebesreise jetzt wirklich zu Ende? Haben sich zwei Liebesuchende gefunden, die nun auch im Alltag eine "krasse, crazy und mega" Einheit bilden? Frauke Ludowig will es, wie immer, ganz genau wissen und lädt ein paar ausgesuchte Teilnehmer des zurückliegenden Format-Trips zur obligatorischen Nachbesprechung ein.

"Es gibt eine fette Überraschung heute Abend!"

Schon beim Einmarsch der Damen (Rebecca, Leyla, Alyssa, Chiara, Lisa, Angelina) weht ein seltsamer Vibe durchs Studio. Warum schaut Siegerin Angelina so ernst in die Kamera? Warum wirkt Lisa irgendwie angestrengt? Und warum begrüßen die Damen den ebenfalls eingeladenen Bachelor nicht euphorisch, sondern eher verhalten und reserviert? Frauke Ludowig feuert nach: "Es gibt eine fette Überraschung heute Abend!", verkündet die Moderatorin. Sekunden später ist der Zuschauer auch schon mittendrin in einem aufwühlenden Erklärungsszenario, mit dem wohl niemand wirklich gerechnet hat.

Kurz und knackig: Angelina und David sind kein Paar mehr! Stattdessen - und jetzt platzt die Bombe - ist der Bachelor mit Lisa zusammen! "Wir haben es draußen versucht, aber irgendwie aber wir eingesehen, dass es doch nicht passt", erklärt David, während Angelina das Gesicht verzieht. Der Bachelor weiter: "Die Gefühle für Lisa sind nie wirklich verschwunden. Ich habe sie dann irgendwann angerufen und ihr von meinen Gefühlen erzählt." Danach ging alles wohl ganz schnell. Lisa flog zu David nach Dubai und plötzlich "waren alle Gefühle wieder da", so die Potsdamerin. Da zuckt nicht nur Alyssa mit den Schultern: "Es ist ja nicht meine Beziehung. Ich hoffe nur, dass es gut ausgeht", sagt die 36-jährige Blondine. Da schließen wir uns doch gerne an.