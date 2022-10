Käsebauer Arne wagt die erste Umarmung, Jungbauer Max feiert den Beginn seiner allerersten Beziehung und Rinderhalter Michael N. bekommt beim Knutschen rote Ohren: Auf den Höfen geht es endlich zur Sache.

Auf der Suche nach dem richtigen Pfad ins Liebesglück folgt jeder Kandidat seinen eigenen Gefühlen. Bei Plappermaul Sascha gibt immer noch die lockere Zunge die Richtung vor. Beim Frühstück mit leckeren Gurken und backfrischen Brezeln lässt der kniffäugige Hofgast seinen neuesten Anmachspruch vom Stapel: "Das Wetter heute soll wie Ich werden - über 30 und heiß!", tönt der Straßenbahnmechaniker. Noch stapelt Pferdewirtschaftsmeisterin Loretta die verbalen Spitzen ihres Gegenübers in der imaginären Schublade mit der Aufschrift "Komplimente und lustige Sprüche". Aber wie lange noch? Wer in den Interviews mit Loretta genau hinhört, der nimmt bereits einen leicht angenervten Unterton wahr.

"Bauer sucht Frau" im TV "Bauer sucht Frau" läuft immer montags und dienstags um 20.15 Uhr bei RTL. Die Sendung ist zudem jederzeit auf RTL+ abrufbar.

Auch Pferdewirt Ulf lässt gerne mal einen lockeren Spruch von den Lippen. "Wenn du Lust hast, kannste mal den Hof fegen", zwinkert er seiner Hofdame Anna Lina zu. Die ist aber ebenfalls nicht auf den Mund gefallen und sorgt in regelmäßigen Abständen mit eingestreuten Sprüche-Kontern für ein verbales Gleichgewicht im hohen Norden. Nach der Sattelpflege geht es raus auf den Springplatz. Hier beweist Ulf, dass er nicht nur im Haus die Zügel fest in der Hand hält.

Käsemacher Arne wagt den ersten Schritt

Während manche Bauern ihre Hofwoche gerade erst starten und andere sich mittendrin noch nicht so ganz sicher sind, wohin die Reise geht, befinden sich wieder andere bereits auf der Zielgeraden. Bei Käsemacher Arne in Niedersachsen wünscht sich Hofdame Antje endlich mal "ein emotionales Zeichen" von ihrem Bauern. Arne grinst zwar den ganzen Tag. Aber so richtig aus sich raus kommt der Mann der 1000 Kälber noch nicht wirklich. Nach einem intensiveren Stallschlepper-Kurs, den Antje mit Bravour meistert, ist es dann aber endlich so weit. Auf der Futterwiese abseits des Stalltrubels legt Arne erstmals seinen Arm um seine sichtlich erfreute Hofdame.

Auch bei Rinderhalter Michael N. und Hofdame Mandy könnte was gehen. (Foto: RTL)

Ebenfalls emotional schon gut unterwegs präsentieren sich Fleckviehzüchter Michael K. und sein südafrikanischer Hofboy Jan Hendrik, sowie Ammenkuhhalter Jörg und seine von Phobien geplagte Traktor-Allergikerin Patricia. Letztgenenannte musste eine Corona-Pause einlegen. Wieder zurück auf dem hessischen Hof ihres Liebsten fallen sich aber gleich wieder alle Anwesenden in die Arme.

"Möchtest Du jetzt meine Freundin sein?"

Die liebevolle Umarmung gehört auf dem Hof von Jungbauer Max in der Pfalz schon zur Routine. Gemeinsam mit Herzdame Anna marschiert der passionierte Hobbybauer geradewegs in Richtung Beziehungsglück. Kurz vor dem Ende der Hofwoche greift Max noch einmal so richtig tief in die Ü-Ei-Trickkiste. Nach der feierlichen Überreichung eines feingeschliffenen Bohrers mit eingravierter Liebeswidmung geht es für die beiden Turteltauben in den Kletterwald. Im Anschluss breitet der Hals über Kopf verliebte Max eine Picknickdecke aus und bittet seine holde Maid zum Erdbeer-trifft-Paprika-Gaumenschmaus. Fehlt nur noch das langersehnte "Jawort" der Hofdame. Die lässt sich auch nicht lange bitten. "Möchtest Du jetzt meine Freundin sein?", fragt Max mit glasigen Augen. Sekunden später liegt sich das junge Glück verliebt und knutschend in den Armen.

Auch im niedersächsischen Stade lässt sich Liebesbote Amor nicht lumpen. Beim "Hauballen machen" verlieren Michael N. und seine Mandy plötzlich ganz unbeabsichtigt das Gleichgewicht und plumpsen Arm in Arm auf dem Traktor-Hänger ins gemachte Heubett. Ein tiefer Blick in die Augen, dann kleben die beiden Lippen auch schon aufeinander. Während Mandys Zunge Karussell fährt, nehmen Michaels Ohren die Farbe von reifen Tomaten an. "Das war leidenschaftlich, so kann es gerne weitergehen", seufzt Mandy mit immer noch zittrigen Lippen. So langsam aber sicher werden auf so manchen Höfen die letzten Bremsen gelöst.