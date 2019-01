Der Ex-Busfahrer nimmt das Zocker-Special beim Wort. Der Student weiß alles oder setzt alles auf eine vage Vermutung: "Mein Leben ändert sich so oder so. Feldhamster!" Die Nachfolgerin ist vom selben Schlag. Jauch japst: "Sind Sie wahnsinnig?"

Knackt endlich mal jemand die zwei Millionen bei "Wer wird Millionär?" Noch nie hat ein Kandidat den Supergewinn im Zocker-Special von Günther Jauch geholt. Doch nun ist Michaela Barisic nur drei Runden vom Hauptpreis entfernt und hat noch zwei Joker. Die Kandidatin kam am Montagabend bis zur 125-000-Frage und gab Jauch den Rest. Der Moderator war schon vom ersten Gast völlig mitgenommen. Denn Ingo Scholz aus Hüfingen knallte sich so zackig wie abgebrüht von Runde zu Runde. Bei 64.000 Euro nicht hundertprozentig sicher? Egal, der Schnauzbartträger verzichtete notorisch auf einen Joker. "Der weiß es auch nicht", meinte der Kandidat. "Das wird auf jeden Fall denkwürdig heute", meinte Jauch.

Zunächst hätte man denken können, die Draufgänger-Strategie des ehemaligen Reisebusfahrers sei dem Konzept des Zocker-Specials geschuldet. Hier dürfen die vier Joker nämlich erst ab der 32.000-Euro-Frage genommen werden. Wer die Hilfe früher braucht, verwirkt die übrigen Joker. Der Kandidat, der jetzt per Studium Unternehmer werden möchte, dachte aber auch nach der Schwelle erst mal nicht daran, seine Vermutungen abzusichern. "Sagen Sie so, ohne Joker", stellte Jauch irgendwann nur noch zunehmend apathisch fest.

WWM-Kandidat setzt alles auf den Feldhamster

Erst bei der 125.000-Euro-Frage griff der 31-Jährige zum Joker. In der nächsten Runde wurde es dann aber endgültig knifflig. Scholz sollte wissen, welcher einst als Plage bekämpfter Nager hierzulande vom Aussterben bedroht ist. Er und sein Telefonjoker tendierten zum Feldhamster, der Zusatzjoker bestärkte die Vermutung, allerdings ohne konkretes Wissen. Scholz machte gewohnt kurzen Prozess: "Wir sind hier beim Zocker. Ich hab ja eh schon Geld mitgenommen. Mein Leben ändert sich so oder so. Feldhamster!"

Eine Werbepause später konnte der Kandidat die Siegesfaust ballen und schaute wie so oft an diesem Abend auf seinen Fitnesstracker am Handgelenk zur Pulsmessung. "Fast 140, das ist der Applaus, das ist Wahnsinn", meldete Scholz. "Sie treiben den Mann noch in den Infarkt", warnte Jauch. Bei der folgenden Frage für 750.000 Euro hörte der Student dann klugerweise auf und kauft sich jetzt vermutlich einen Bulli.

"Sind Sie wahnsinnig?"

Schnelle Antwort bei 125.000er Frage: Michaela Barisic. (Foto: MG RTL D / Frank Hempel)

Nachfolgerin Michaela Barisic kam erst etwas lethargisch rüber. Aber die stoische Fassade erwies sich schnell als geniales Pokerface. "Die Frage langweilt sie?", wollte Jauch angesichts der lapidaren Beantwortung wissen. In der nächsten Runde klang das schon ganz anders. "Sind Sie wahnsinnig? Können Sie doch nicht machen? Sie haben keine Ahnung!", warnte der Moderator die Kandidatin. Die kannte zwar den Schauspieler Idris Elba nicht, legte sich aber trotzdem mal eben auf diesen Nachnamen – und nicht etwa Capri oder Malta – fest. "Hört sich doch am besten an", argumentierte Barisic kongenial abgebrüht. "Das war noch verwegener als der Feldhamster", musste Jauch widerwillig anerkennen.

Bei 125.000 Euro brauchte Barisic hingegen keine Sekunde zu überlegen. Sie wusste sofort, dass das klassische Superman-Logo ein rotes S auf gelbem Grund zeigt. Sie hatte nämlich erst am Morgen eine Legofigur des Helden in der Hand gehabt und ließ sich nicht verunsichern. Jauch wollte noch diskutieren, aber die Kandidatin blieb hart: "Passt schon." Barisic kehrt am Freitag im zweiten Zocker-Special der Woche zurück. Zur Erinnerung: Den bislang höchsten Gewinn in der Geschichte der RTL-Quizshow räumte am 13. November 2015 Nadja Sidikjar im Jackpot-Spezial ab. Sie gewann 1.538.450 Euro. Zum bislang letzten WWM-Millionär wurde kurz darauf am 7. Dezember 2015 Leon Windscheid. Höchste Zeit für eine Nachfolgerin.