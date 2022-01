Vom Karaoke-Tal hoch hinaus auf den Pop-Gipfel: Am zweiten Casting-Tag fahren Countrypop-Queen Ilse DeLange, Star-Produzent Toby Gad und Entertainment-König Florian Silbereisen ein paar erinnerungswürdige Runden in der Sound-Achterbahn.

"Here I am! Nehmt mich, denn ihr werdet nichts Besseres finden!" So manch Möchtegern-Superstar ist schon Zigtausende Kilometer vor dem Anklopfen an die Branchenolymp-Pforten davon überzeugt, dass die Musikwelt nach ihm giert wie der Wüstenfuchs nach einem Schluck Wasser. Im DSDS-Kubus zerplatzt der Traum von kreischenden Fans und dicken Konten aber oftmals schon bevor die zweite Strophe angestimmt wird.

Muskelmann Nikola aus der Schweiz ist so ein fehlgeleiteter Lebemann, der mit einer Balladenkönig-Krone aus Plastik im Gepäck und einer treuen Herzensdame an der Hand ("Mein Freund kann wunderbar singen") im schönen Burghausen seine Popstar-Karriere starten will. Die drei Business-Experten Ilse DeLange, Florian Silbereisen und Toby Gad nehmen der sich selbst überschätzenden Zweier-Flotte aber schnell den Wind aus den Segeln: "Lass Dir bitte von niemandem mehr einreden, dass Du Sänger werden sollst", fleht Florian Silbereisen.

"Mit dem Singen wird das nichts"

"Bruises" von Stimmwunder Lewis Capaldi ist mehrere Nummern zu groß für den pumpenden Troubadour aus Luzern: "Das waren eher 'Bruises' (zu Deutsch: Prellungen) für meine Ohren", flüstert Toby Gad der Kollegin DeLange ins Ohr. Noch ein bisschen mehr Ohrenschmerzen hinterlässt der Auftritt von Modedesign-Studentin Valerie aus Wien. Nach zwei Sound-Minuten aus der Karaoke-Hölle zeigen alle Daumen nach unten: "Mit dem Singen wird das nichts", bringt es Florian Silbereisen kurz und knackig auf den Punkt.

Discokugel Anthony sorgt für gute Stimmung. (Foto: RTL/Stefan Gregorowius)

Wie man es auf der Überholspur des Versagens besser macht, zeigt Lady Gaga-Fanboy Anthony. Sympathisch, authentisch und eingehüllt in einen Ganzkörper-Spiegelanzug zieht die wandelnde Discokugel zu den Klängen von "Bad Romance" alle Entertainment-Register. Dass es am Ende nicht zum Weiterkommen reicht, ist halb so wild. In und um den Casting-Kubus herum hatten alle ihren Spaß, nur das zählt.

Klang-Potpourri aus Rock, Metal und Klassik

Neben spaßigen und weniger unterhaltsamen Performance-Fehlzündungen und interessanten Einblicken in das private Star-Archiv von Erfolgsproduzent Toby Gad ("Ich habe Madonna mal ein 'Fuck You!' zugeraunt!") gibt es natürlich auch einige musikalische Highlights und Hingucker. Der mit russischen Wurzeln, Frau Mama und einem eigenen Vocalcoach angereiste Georg aus Wien beispielsweise beeindruckt die Jury mit einem Klang-Potpourri aus Rock (Elvis), Metal (Rammstein) und Klassik (Mozart). Auch Straßenmusikerin Mona-Lisa überzeugt mit Janis Joplin-Stirnband und poppiger Extraklasse ("Anyone").

Den Qualitätsvogel am zweiten Casting-Tag schießen aber zwei Schwestern aus Mannheim ab. Nach dem zirkusreifen Erstrunden-Bro-Spektakel um die beiden Stimmwunder Harry und Gianni, beweisen auch Daria und Giorgia, was in ihnen steckt. Das mit italienischen Wurzeln gesegnete Schwestern-Duo lässt weder im Einzel- ("Ain't Nobody", "Castles") noch im Duette-Modus ("Creep") etwas anbrennen. Während Daria in den hohen Lagen für Aufsehen sorgt, erntet Schwester Georgia in den unteren Klangstockwerken Anerkennung und Applaus.

Ein weiteres Ticket für den Ausland-Recall

Beim abschließenden Tagesfinale, bei dem es um die begehrten Ausland-Recall-Tickets geht, wird das emotional stark verbundene Schwesternpaar dann aber auseinandergerissen. Das traurige Erstgefühl ist jedoch schnell wieder verflogen. Mit stolzem Blick geleitet die unterlegene Daria ihre siegreiche Schwester Giorgia aus dem gläsernen Kubus hinaus ins Freie, direkt in die Arme der jubelnden Eltern. "Ich bin überhaupt nicht neidisch. Ich bewundere sie", gesteht Daria. Ilse, Toby und Florian schließen sich Darias Freude an und zählen nun schon sechs Namen auf ihrer Ausland-Recall-Liste.

"Deutschland sucht den Superstar" läuft immer dienstags und samstags bei RTL. Zudem ist die Show auch auf RTL+ abrufbar.